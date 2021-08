Il connubio tra Ermal Meta e i suoi fan (i Lupi di Ermal) è indissolubile e sempre costante. E’ bastato annunciare, da parte del cantautore, l’uscita – dal 10 agosto- del prossimo singolo, Stelle Cadenti, per portare “Ermal” in vetta al trend topic di Twitter. Il brano è presente nell’ultimo disco dell’artista, Tribù urbana, rilasciato dopo la sua partecipazione a Sanremo 2021 con “Un milione di cose da dirti”, piazzatosi al terzo posto nella classifica finale.

La canzone è un appello all’amata, in un momento non semplice e la ricerca di quella sicurezza, di quelle parole che riscaldano l’anima (” Prеstami dei ricordi, Dimmi che mi vuoi benе, Sempre più di tutti gli altri, Non siamo mica stelle cadenti”). Le stelle cadenti, in questo caso, rappresentano quel finale che non deve esserci, che chi canta rifiuta e rifugge (“Sentire te che ridi, Di me che parlo come fossi Dio, Ma sono solo io, solo io”). E il brano termine, però, in maniera quasi inaspettata, come in una sorta di presa di coscienza ultima (“Ma sì, lasciamo stare, Arrivederci”).

Ermal Meta ha annunciato anche una sorpresa per l’uscita del videoclip…

Qui sotto potete ascoltare la canzone e leggere il testo di “Stelle cadenti” di Ermal Meta.

[Strofa 1]

Devo smettere di fumare, avrò smesso cento volte

E pure di guardarti, di guardarti così forte

Tu dici che mi fa male, ma non ti frega niente

È la verità, ah ah

Devo smettere di parlare che ho bevuto troppo

Ma siamo tutti un po’ ubriachi di qualcosa o di qualcuno

Ma sì, lasciamo stare

È un regalo che nessuno vuole la verità, ah ah ah

[Ritornello 1]

Dimmi che mi vuoi bene

Anche se non ci credi

Dimmi che mi vuoi bene

Finché il resto è ancora in piedi

Dimmi che vuoi partire

Prеstami dei ricordi

Dimmi che mi vuoi benе

Sempre più di tutti gli altri

Non siamo mica stelle cadenti

[Strofa 2]

Se potessimo iniziare la storia all’incontrario

Così verso la fine potersi vivere l’inizio

Non questo schifo di dolore

Che tu dici non è niente e che passerà, ah ah ah

[Ritornello 1]

Dimmi che mi vuoi bene

Anche se non ci credi

Dimmi che mi vuoi bene

Finché il resto è ancora in piedi

Dimmi che vuoi partire

Prestami dei ricordi

Dimmi che mi vuoi bene

Sempre più di tutti gli altri

Non siamo mica stelle cadenti

[Bridge]

Ho voglia di cantare

Ho voglia di fare tardi

Se poi mi sento solo

Svegliare tutti quanti

Sentire te che ridi

Di me che parlo come fossi Dio

Ma sono solo io, solo io

[Ritornello 2]

Dimmi che mi vuoi bene

Anche se non mi vedi

Dimmi che mi vuoi bene

Finché il sole è ancora in piedi

E prima di partire

Prenditi i miei ricordi

Che io ti voglio bene

Sempre più di tutti gli altri

Non siamo mica stelle cadenti

[Outro]

Ma sì, lasciamo stare

Arrivederci