Ermal Meta ha annunciato l’uscita del suo prossimo disco di inediti, Buona fortuna, in uscita il 3 maggio 2024. Ecco le sue parole condivise via social:

Ciao amici. Stavo fremendo. II 3 Maggio esce il mio nuovo album, Buona Fortuna. E un augurio a tutti noi affinché possiamo trovare il nostro posto nel mondo. lo l’ho trovato e ho scoperto che in quel posto ci siete anche voi.

Seguitemi e vogliatemi bene. Non vedo l’ora di raccontarvi il resto.

Ci vediamo in giro.

Con amore,

Ermal