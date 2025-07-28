Stefano De Martino torna a parlare di Belen: le parole del conduttore dopo la fine del matrimonio

Un amore forte e passionale che ha fatto sognare per lungo tempo. La loro era vista come una bellissima favola, coronata da un sontuoso matrimonio e della nascita del figlio Santiago, oggi adolescente. Fatto sta che dopo vari tira e molla, avvenuti anche a distanza nel corso degli anni, Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono detti definitivamente addio come coppia. Ovvio che avendo una creatura in comune non potranno mai chiudere davvero i contatti ma l’amore coniugale è finito.

Lei durante una lunga e accorata intervista rilasciata a Domenica In, ai microfoni di Mara Venier aveva parlato dei numerosi tradimenti di lui mentre lui non ha mai voluto rilasciare dichiarazioni specifiche e intime sulla fine del suo matrimonio. Non lo ha fatto a Che Tempo Che Fa da Fazio e nemmeno a Belve dalla Fagnani, definendo sempre la showgirl argentina una meravigliosa mamma.

Nonostante ciò il chiacchiericcio, quello vero e super potente, non lo ha mai abbandonato. I paparazzi non lo lasciano un secondo e sperano sempre di pizzicarlo in dolce compagnia. Lui ne è ben cosciente, come ha ammesso dalle pagine di Chi, tramite una lunga lettera. “Come ho fatto a seminare spesso, negli anni, i paparazzi? Semplicemente sono 15 anni che i fotografi mi seguono, mi accorgo quando sono pedinato. E, se mi fotografano, è perché lascio un po’ più liberi gli ormeggi. Ho sempre detto: ‘Se mi trovate, è perché non ho nulla da nascondere”.

Stefano De Martino, arrivano a distanza di tempo, le sue parole sull’ex Belen

Tuttavia l’argomento più gustoso è quello relativo alla sua storica ex. Stiamo ovviamente parlando di Belen. Quando i due si sono conosciuti lui era poco più che un ragazzo e all’inizio della sua carriera come ballerino dopo la sua partecipazione nelle vesti di concorrente ad Amici dell’anno precedente. In quel periodo era stato inserito nelle file dei professionisti e danzava con lei. Era tra l’altro ancora fidanzato con Emma Marrone che tradì in diretta. La Rodriguez, invece, era già una stella della Tv.

E ciò alla fine ha iniziato a pesargli. O meglio, ciò che lo aveva ferito nel profondo era il fatto di essere stato considerato “il fidanzato di”.

“I primi tempi in cui mi vedevo sempre fotografato o raccontato, anche con fantasia, provavo talvolta insofferenza, anche perché venivo visto solo in quella chiave. Ero un ballerino e ho avuto una storia mediatica che fagocitava tutto il resto. La mia professione, in quegli anni, pesava meno della mia storia. E, se sei ambizioso e hai un’idea di futuro come quella che avevo io, un po’ ne soffri“, ha svelato Stefano sempre a Chi.

Si è poi preso un periodo sabbatico della Televisione per poi tornare più grintoso che mai e diventando, un poco alla volta l’acclamato e amatissimo showman che è oggi.