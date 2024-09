Secondo appuntamento con Renato Zero in concerto a Piazza del Plebiscito a Napoli: il concerto in tv sul NOVE, ospiti e scaletta

Stasera in tv il concerto di Renato Zero a Napoli sul NOVE: tutte le anticipazioni

Dopo il primo appuntamento andato in onda ieri sera, torna Renato Zero sul NOVE con la seconda parte dei concerti tenuti a Napoli.

Il 21 e 22 giugno 2024, per la prima volta nella sua ultracinquantennale carriera, il cantautore ha portato la sua musica e il suo rivoluzionario e caleidoscopico universo in Piazza del Plebiscito, abbracciando il pubblico con i suoi concerti. Il NOVE propone in prima tv questi due incredibili spettacoli per una doppia serata evento: “RENATO ZERO: AUTORITRATTO”, in onda domenica 29 e lunedì 30 settembre alle 21:30.

“Renato Zero: Auroritratto”, prodotto da Tattica, è l’occasione perfetta per rivivere l’emozione dei due grandi concerti di giugno e per ascoltare, tra i classici intramontabili e le perle rare di Renato Zero, i brani contenuti nell’ultimo album “Autoritratto”, pubblicato lo scorso dicembre e certificato Disco d’Oro: un’avvincente traversata in 13 tracce guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte.

Zero è affiancato sul palco da una band composta da 7 musicisti, un coro a 8 voci e un’orchestra di 40 elementi diretta dal M° Adriano Pennino. Il lavoro di scenografia, light design e visual completa e accompagna le performance dell’artista.

Prosegue intanto il viaggio in musica per l’Italia di Renato Zero, con i concerti-evento di “Autoritratto” che toccheranno tra settembre e novembre i palasport di Milano (una grande festa in tre date all’Unipol Forum per celebrare per la prima volta il compleanno sul palco della città meneghina), Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli, Messina e Roma.

Mentre in tv è in onda il secondo appuntamento (con i rimanenti pezzi in scaletta) delle due date registrate a Napoli, stasera il Bis all’Unipol Forum di Assago (Milano).

La scaletta del concerto di Renato Zero a Napoli, in tv sul NOVE

La favola mia

Niente trucco stasera

Cercami

L’avventuriero

Morire qui

Magari

Spiagge

Salvami (con Enzo Gragnaniello)

Resisti

Amico

Inventi

Felici e perdenti

Singoli (con Sal Da Vinci)

La pace sia con te

Figaro

Svegliatevi poeti

Dimmi chi dorme accanto a me

Nei giardini che nessuno sa

Ed io ti seguirò (conLina Sastri)

Voyeur

Quel bellissimo niente

La ferita

Il grande mare

Rivoluzione

Più su

Cuori liberi

Medley Wacciuwari (coro)

Vita

Il carrozzone (con Gragnianiello, Sal Da Vinci e Lina Sastri; versione inedita in napoletano)

Il cielo

I migliori anni della nostra vita

Dove vedere il concerto di Renato Zero in tv e streaming

“RENATO ZERO: AUTORITRATTO” (2×120’) è prodotto da Tattica. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky canale 149 e tivùsat canale 9. I due speciali saranno disponibili on demand su discovery+.