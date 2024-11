La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Renato Zero al PalaRescifina di Messina: orario, biglietti e come arrivare.

Concerto 6 novembre 2024, Renato Zero a Messina: la scaletta delle canzoni, orario e come arrivare al PalaRescifina

Il PalaRescifina di Messina ospiterà stasera, 6 novembre 2024, il concerto di Renato Zero. Continua, con successo, il tour del cantautore con una serie di concerti che ripercorrono le hit della sua carriera e anche i brani più recenti tratti dai suoi ultimi lavori:

“Affacciarmi sulla scena è ogni volta come un nuovo battesimo, fra l’esigenza di dimostrare a me stesso che sono cresciuto e quella di consegnare al pubblico sempre qualcosa di mio che sia sorprendente, si spera, e all’altezza di fare i conti con la realtà di oggi. Per questi concerti-evento ho optato per l’essenziale, non perché voglia offrire meno al pubblico, ma perché ragionevolmente la sintesi fa parte del processo di maturazione di un uomo e di un artista, e credo sia arrivato il momento – anche i tempi lo suggeriscono – di dare un’occhiata alle cose importanti e profonde, a messaggi che siano veramente incisivi”

Renato Zero -che ha ideato, scritto e diretto lo spettacolo- è affiancato on stage da una superband composta da 7 musicisti (Danilo Madonia – direzione musicale, tastiere e pianoforte; Lorenzo Poli – basso; Lele Melotti – batteria; Bruno Giordana – tastiere e sax; Rosario Jermano – percussioni; Andrea Maddalone – chitarre; Fabrizio Leo – chitarre) e da un coro a 8 voci. A sublimare le performance di Renato Zero, autentico catalizzatore di energia ed emozione, la scenografia a cura di Igor Ronchese e Gigi Maresca, il light design di Francesco De Cave e i coinvolgenti visual affidati alla direzione di Younuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), a legare spettacolo e racconto con un impatto fortissimo sulla messa in scena.

La scaletta delle canzoni di Renato Zero a Messina, concerto 6 novembre 2024

Il ritorno

Come mi vorresti

Eccoci qui

Salvami

I nuovi santi

Così tenace

Sorridere, sempre!

La ferita

Figli della guerra

La vetrina

Che bella libertà

Mai più da soli

Sciopero

Figaro

Secondo Tempo

La pace sia con te

Vive chi vive

Fa che sia l’amore

Sosia

Non ti cambierei

Nessuno tocchi l’amore

Cuori liberi

La culla è vuota

Quel bellissimo niente

Madame / Mi vendo / Resisti / Triangolo / Baratto / Galeotto fu il canotto / Morire qui (Coro)

Il mercante di stelle

Vita

I migliori anni della nostra vita

Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per la data di stasera a Messina. Clicca qui per tutte le informazioni.

Come arrivare al PalaRescifina di Messina

In Auto:

Da Catania o da altre città dell’autostrada A18: prendi l’autostrada A18 direzione Messina.

Prosegui verso la Tangenziale di Messina e prendi l’uscita Messina – Gazzi.

Dall’uscita Gazzi, segui le indicazioni per il PalaRescifina, che è ben segnalato.

Il palazzetto si trova in zona San Filippo, quindi cerca i cartelli per San Filippo o stadio Franco Scoglio.

Con i Mezzi Pubblici:

Dalla stazione di Messina Centrale:

Prendi uno dei bus locali ATM Messina che portano in direzione San Filippo.

La linea più comune è il bus 25 (Direzione ZIR – San Filippo) o un’altra linea che copra la tratta fino a San Filippo.