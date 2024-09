La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Renato Zero all’Unipol Forum Assago a Milano, 30 settembre 2024; orario e come arrivare

Nuova data di Renato Zero in concerto all’Unipol Forum di Assago a Milano lunedì 30 settembre 2024. Dopo un’estate che lo ha visto protagonista in musica con gli show di Bari, Napoli e Santa Margherita di Pula, Renato Zero è pronto a dare il via ai live autunnali di “Autoritratto – I concerti evento” nei principali palasport d’Italia.

La partenza, dall’Unipol Forum di Milano, ha tutto il sapore di una speciale festa in tre date -29 e 30 settembre, e 2 ottobre: per la prima volta nella sua ultracinquantennale carriera, Zero festeggerà con il suo pubblico il compleanno sul palco della città meneghina. Ecco le parole del cantautore:

“Sarà la nostra grande festa: in nome della musica, di questi anni vissuti quasi interamente al vostro fianco e delle emozioni meravigliose e indimenticabili che ogni volta ci scambiamo. Quanta energia ci ho messo per conquistarti, mia adorata Milano. Tornare a raccogliere il tuo abbraccio festoso e possente è il più bel regalo che possiamo farci”

L’artista poi proseguirà nei palasport di Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli, Messina per chiudere con la doppietta di Roma, raggiungendo un totale di 38 appuntamenti tra marzo e novembre.

Renato Zero all’Unipol Arena, la scaletta del concerto, 30 settembre 2024

Il ritorno

Come mi vorresti

Eccoci qui

Salvami

I nuovi santi

Così tenace

Sorridere, sempre!

La ferita

Figli della guerra

La vetrina

Che bella libertà

Mai più da soli

Sciopero

Figaro

Secondo Tempo

La pace sia con te

Vive chi vive

Fa che sia l’amore

Sosia

Non ti cambierei

Nessuno tocchi l’amore

Cuori liberi

La culla è vuota

Quel bellissimo niente

Madame / Mi vendo / Resisti / Triangolo / Baratto / Galeotto fu il canotto / Morire qui (Coro)

Il mercante di stelle

Vita

I migliori anni della nostra vita

Il concerto inizierà alle 21.

Sono ancora disponibili biglietti per la data di stasera, 30 settembre 2024. Clicca qui per tutte le informazioni.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.