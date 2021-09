Parte questa sera, su Canale 5, Star in the star, un nuovo show in prima serata su Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Il programma vede una serie di celebrità mascherate e camuffate da cantanti famosi che dovranno essere “scoperti” da una giuria presente in studio. Per tutte le puntate previste, la star da imitare sarà sempre quella.

Ecco, in base a quanto svelato fino ad oggi, chi saranno i cantanti imitati con rispettivi travestimenti: Michael Jackson, Zucchero, Claudio Baglioni, Mina e Lady Gaga. Secondo le anticipazioni di BlogTvItaliana, ai cantanti già annunciati si aggiungono Elton John, Loredana Berté, Madonna, Patty Pravo, Pino Daniele.

La giuria della prima edizione, con lo scopo e la missione di scoprire chi si nasconde dietro gli abiti di scena e il lattice, sono Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola.

Da molti indicato come un mix tra Il cantante mascherato e Tale e Quale Show, Star in the star ha esordito, nei mesi scorsi, anche in Germania, senza però ottenere risultati eccellenti. In Italia avrà maggior fortuna?

I cantanti imitati saranno svelati nel corso delle puntate, fino al vincitore che dimostrerà di essere il più bravi ad imitare movenze e voce dell’artista interpretato.

In base a quanto si legge nel regolamento, nel corso delle settimane, dal playback si passerà sempre più alla voce reale fino all’ultima puntata prevista per il 28 ottobre prossimo. Saranno infatti 7 le puntate in onda di “Star in the star”.

Curiosi di scoprire chi si celerà dietro le maschere? Vi terremo aggiornati per scoprire, puntata dopo puntata, chi si celava nei panni di Michael Jackson, Zucchero, Claudio Baglioni, Mina, Lady Gaga, Elton John, Loredana Berté, Madonna, Patty Pravo, Pino Daniele.

Prima puntata in onda questa sera, 16 settembre 2021, dalle 21.25 circa, in prima serata su Canale 5. Al timone di “Star in the star”, come già anticipato, Ilary Blasi.