La Filarmonica di Rovereto ha aperto ufficialmente la sua 105ª stagione concertistica domenica 1° novembre 2026, con un concerto inaugurale al Teatro Zandonai di corso Bettini 78 che ha riunito quattro solisti e cento musicisti tra orchestra e coro attorno a una delle pagine più dense della storia della musica occidentale. Per chi segue da vicino la filarmonica rovereto stagione concerti, si tratta di un appuntamento che segna anche un traguardo simbolico: centocinque anni di attività continuativa in una città che ha fatto della musica colta uno dei propri tratti identitari più radicati.

Il Requiem di Mozart come scelta d’apertura

Scegliere il Requiem in re minore K. 626 di Wolfgang Amadeus Mozart per inaugurare una stagione non è mai una decisione neutra. Si tratta di un’opera incompiuta, rimasta interrotta alla morte del compositore nel dicembre 1791, completata poi da Franz Xaver Süssmayr su incarico della vedova Constanze. Ogni direttore e ogni ensemble che la affrontano si misurano con questa stratificazione storica: cosa è autenticamente mozartiano, dove finisce la mano del maestro e dove inizia quella dell’allievo, quanto pesa la leggenda costruita nei secoli attorno alle circostanze della composizione.

Per la Filarmonica di Rovereto, portare il Requiem sul palco del Teatro Zandonai con cento musicisti — tra orchestrali e coristi — e quattro voci soliste significa affrontare questa complessità in modo diretto, senza mediazioni. L’organico richiesto dal brano è imponente: il Requiem mozartiano prevede una scrittura corale densa, momenti solistici di grande intensità come il Tuba mirum o il Lacrimosa, e un’orchestra che deve sostenere l’architettura drammatica dell’intera messa da requiem senza mai sovrastare le voci. Riuscire a bilanciare questi elementi in un teatro come lo Zandonai, con la sua acustica raccolta, richiede un lavoro preparatorio considerevole.

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Il pubblico presente domenica 1° novembre ha risposto con apprezzamento, confermando come questo repertorio continui ad avere una presa diretta sugli ascoltatori anche al di fuori dei circuiti delle grandi istituzioni musicali nazionali. È un segnale che vale la pena registrare: la musica sinfonica e corale di alta qualità trova ancora il suo spazio, e lo trova in modo significativo anche nei contesti regionali quando la proposta è solida e il contesto adeguato.

Centocinque anni di attività a Rovereto

La 105ª stagione concertistica della Filarmonica di Rovereto è anche l’occasione per riflettere su cosa significhi mantenere attiva un’associazione musicale per oltre un secolo in una città di medie dimensioni. Rovereto non è Milano né Vienna, ma ha costruito nel tempo una reputazione culturale che va ben oltre la sua dimensione demografica. Il Teatro Zandonai — intitolato al compositore roveretano Riccardo Zandonai, autore tra l’altro dell’opera Francesca da Rimini — è uno dei luoghi simbolo di questa vocazione.

Gestire una filarmonica rovereto stagione concerti dopo stagione significa fare i conti con risorse non illimitate, con la necessità di formare e rinnovare continuamente i musicisti, con il rapporto con il pubblico locale che va coltivato nel tempo. Significa anche scegliere ogni anno un repertorio che sappia tenere insieme la fedeltà alla grande tradizione sinfonica e corale con la capacità di parlare a un pubblico contemporaneo. Il Requiem di Mozart come concerto inaugurale della stagione 2026-2027 è una scelta che dichiara con chiarezza dove si colloca questa istituzione: nella linea diretta della grande musica europea, senza nostalgie ma con piena consapevolezza del peso e del valore di quella tradizione.

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Il Teatro Zandonai e il suo ruolo nel panorama musicale trentino

Il Teatro Zandonai, in corso Bettini 78 a Rovereto, è il contenitore principale della vita musicale della città. Non è solo una sala concerti: è uno spazio che ospita stagioni liriche, prosa, danza e musica da camera, e che funge da punto di riferimento per l’intera area del Trentino meridionale. La sua programmazione si intreccia con quella di altre istituzioni culturali del territorio, costruendo un’offerta complessiva che rende Rovereto una delle città più attive della regione sul piano della cultura dal vivo.

Per la Filarmonica di Rovereto, il Teatro Zandonai non è semplicemente un affitto di sala: è la casa naturale di un’associazione che ha contribuito a costruire, nel tempo, l’identità musicale di questo spazio. Quando cento musicisti si sistemano in buca e sul palco per eseguire il Requiem mozartiano, il teatro diventa qualcosa di diverso da un semplice contenitore. Diventa il luogo in cui una comunità si riconosce attorno a un repertorio condiviso.

Cosa aspettarsi dalla stagione 2026-2027

Il concerto del 1° novembre ha aperto formalmente la stagione concertistica 2026-2027 della Filarmonica di Rovereto, che proseguirà nei mesi successivi con altri appuntamenti. I dettagli completi del programma non sono ancora stati resi tutti pubblici in modo definitivo, ma il livello dell’inaugurazione — un Requiem con cento musicisti e quattro solisti — indica chiaramente le ambizioni dell’associazione per questa edizione. Chi vuole seguire da vicino la filarmonica rovereto stagione concerti può consultare il sito Le Salon Musical per aggiornamenti sul programma.

La scelta di aprire con Mozart, e con il Mozart più denso e simbolicamente carico, dice qualcosa anche sulla direzione artistica dell’associazione: non si cerca il titolo di richiamo facile, ma si punta su un repertorio che richiede preparazione, ascolto e presenza. È un posizionamento preciso, che la filarmonica rovereto stagione concerti mantiene coerente da oltre un secolo, e che il pubblico del Teatro Zandonai continua a riconoscere e a sostenere.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.