Soundgarden, Matt Cameron rompe il silenzio: “Nessuna fretta per il nostro ultimo album”

A poche settimane dall’ingresso dei Soundgarden nella Rock & Roll Hall of Fame, il batterista e fondatore della band Matt Cameron smorza le attese. Il disco postumo della band è buon punto – “oltre metà” dice Cameron – ma non uscirà prima della cerimonia.

Soundgarden: “Prima vogliamo finire tutto”

Il “nuovo” e probabilmente ultimo album dei Soundgarden dunque arriverà, ma non in tempo per l’induzione alla Rock & Roll Hall of Fame in programma l’8 novembre. A confermarlo è Matt Cameron, che ha chiarito come la band non abbia ancora fissato una data di uscita né intenda anticipare brani: “C’erano due scuole di pensiero all’interno della band, inclusa quella di pubblicare un singolo. Ma alla fine abbiamo deciso che vogliamo completare l’intero lavoro prima di far uscire qualsiasi cosa”.

Il batterista aggiunge che il materiale è “oltre la metà del percorso” con Kim Thayil sta rifinendo le parti di chitarra per ottenere esattamente il suono che desidera.

L’ingresso nella Rock Hall: onore doppio

Per Matt Cameron sarà la seconda volta nella Hall, dopo l’ingresso con i Pearl Jam nel 2017. “È un enorme onore… ma con i Soundgarden ha un significato diverso: ho aiutato a costruire la band dalle fondamenta, a definirne il suono – spiega il batterista – se il grunge ha spesso guardato con sospetto alle istituzioni, qui non c’è alcuna ambivalenza. Siamo felici di essere riconosciuti da una istituzione così prestigiosa quando il lavoro viene diventa un patrimonio comune”.

Cameron ha ricordato con affetto la cerimonia del 2017, dalle parole di David Letterman alla performance degli Yes, ma ammette che ora l’emozione è ancora più intensa: anche e soprattutto per l’assenza di Chris Cornell, scomparso in circostanze tragiche proprio nel 2017, quando la band era nel pieno del suo reunion tour…

La performance a Los Angeles e chi ci sarà

La serata della Rock and Roll Hall of Fame si terrà a Los Angeles e sarà trasmessa in diretta su Disney+ in tutto il mondo, Italia inclusa. La band ha intenzione di suonare, ma non è stato ancora rivelato come verrà gestita la voce di Chris Cornell.

Cameron definisce la vicenda “sopra il mio livello di decisione”, lasciando intendere che verrà condivisa più avanti.

Confermata invece la presenza del bassista originario, Hiro Yamamoto. I fan sperano che a cantare le canzoni di Soundgarden e Cornell possa essere Eddie Vedder, uno dei migliori amici del cantante scomparso.

Soundgarden, il nuovo album

Le otto canzoni su cui il gruppo sta lavorando risalgono alle session aperte con Cornell nel 2015, poi rallentate da una lunga disputa legale con la vedova di Cornell, Vicky, che ora si è finalmente risolta.

“Emotivamente è stato un saliscendi: sentire la sua voce su questi brani hard rock è potentissimo e ci ha dato molta forza. Quando siamo in studio e pensiamo che lui non è più qui, fa malissimo. È devastante…” conclude Matt Cameron.

L’ultimo album pubblicato dai Soundgarden, King Animal (2012), segnava il ritorno della band dopo 16 anni; questo nuovo capitolo punta a chiudere il cerchio salvaguardando integrità e qualità.

Dopo i Pearl Jam: nuove strade per Cameron

Intanto Cameron è sul mercato. Uscito dai Pearl Jam a luglio “in modo amichevole”, il batterista vuole concentrare le sue energie su progetti più agili. È frontman e chitarrista in Is This Real?, nato come tributo ai Wipers ma ora improntato a musica inedita.