Questa sera, in prima tv su Canale 5, andrà in onda il film “Sotto il sole di Riccione“. La pellicola ha debuttato direttamente su Netflix il 1 luglio 2020, viste anche le limitazioni legate al Covid-19, in quei mesi.

Ecco la trama come riportata dai cugini di Cineblog:

Nel cuore della riviera romagnola, a Riccione, d’estate arrivano ragazzi da tutta Italia. Ciro (Cristiano Caccamo) arriva dal sud e sogna di diventare un cantante, tenta un provino ma qualcosa va storto. Diventa bagnino, attirando su di sé le attenzioni di tutte le ragazze. Marco (Saul Nanni) è da sempre innamorato di Guenda (Fotinì Peluso), ma non ha mai trovato il coraggio di dichiararsi. In suo aiuto arriverà Gualtiero (Andrea Roncato) playboy e bagnino a riposo, deciso a condividere i suoi segreti con un ragazzo a cui sembra manchi decisamente l’audacia. Vincenzo (Lorenzo Zurzolo) è un ragazzo non vedente che viaggia con sua madre (Isabella Ferrari), una donna apprensiva e molto protettiva. Quest’anno però Vincenzo ha deciso di lasciare la mamma sotto l’ombrellone e farsi degli amici: incontra così Furio (Davide Calgaro) e il suo gruppo, ognuno diverso dall’altro ma uniti da una grande amicizia. Con la regia degli YouNuts!, al ritmo dalle romantiche canzoni dei Thegiornalisti, da Completamente a Sotto il Sole di Riccione e con l’amichevole partecipazione di Tommaso Paradiso, il gruppo di ragazzi passerà un’estate indimenticabile.

Grande importanza ha anche la colonna sonora della pellicola. Tra i brani presenti ricordiamo Riccione (da cui prende il titolo lo stesso film nel ritornello), Fine dell’estate, Sold Out e Felicità puttana, pezzi incisi dai TheGiornalisti. La band aveva come leader Tommaso Paradiso, prima che il cantante decidesse di iniziare una carriera solista.

Tra le altre tracce, ricordiamo anche San Siro di Franco126 e Una hit estiva di RichiEdo. Qui sotto potete ascoltare la colonna sonora in streaming.