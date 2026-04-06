Sono questi i cantanti più pagati al mondo: nella classifica spunta il nome di un italiano

L’industria musicale ha chiuso il 2025 con incassi da record, confermando il suo ruolo di uno dei settori più profittevoli dell’intrattenimento globale. Secondo il report annuale di Forbes Italia, i 25 musicisti più pagati al mondo hanno accumulato collettivamente circa 1,9 miliardi di dollari, con un’importante crescita rispetto agli anni precedenti.

Tra i protagonisti di questa straordinaria performance, spiccano artisti come The Weeknd, Taylor Swift e Beyoncé, ma nessuno è riuscito a battere Abel Tesfaye, alias The Weeknd, che ha dominato la scena economica del settore musicale.

The Weeknd al primo posto: 298 milioni di dollari grazie al tour mondiale e alla vendita del catalogo musicale

Il primo posto nella classifica dei musicisti più pagati del 2025 è stato conquistato da The Weeknd, con un guadagno stimato di 298 milioni di dollari. La sua straordinaria performance economica è stata alimentata principalmente dal successo del suo tour mondiale e dalla conclusione di un importante accordo per il suo catalogo editoriale. In particolare, il cantante canadese ha annunciato la vendita di una quota del suo catalogo musicale a Lyric Capital, con un’operazione dal valore stimato di un miliardo di dollari. Non solo la cifra elevata, ma anche la struttura dell’accordo ha attirato l’attenzione: The Weeknd manterrà una partecipazione nei suoi master originali e conserverà il controllo creativo sul loro utilizzo. Questa operazione gli ha fruttato circa 200 milioni di dollari.

Al secondo posto troviamo Taylor Swift, con 202 milioni di dollari guadagnati nel 2025. La superstar americana continua a raccogliere i frutti del suo impatto globale, alimentato principalmente dal successo del suo “The Eras Tour” e dalle vendite delle “Taylor’s Version” dei suoi album. Questo progetto, che le ha permesso di ri-registrare i suoi vecchi album per riprendersi il controllo sui diritti musicali, si è rivelato un successo commerciale e artistico senza precedenti. Nel 2024, Taylor Swift è entrata per la prima volta nella classifica delle popstar più ricche in assoluto, segnando un altro traguardo nella sua carriera.

Beyoncé al terzo posto: 148 milioni di dollari grazie al “Cowboy Carter Tour” e gli investimenti nel lifestyle

Con 148 milioni di dollari, Beyoncé si è piazzata al terzo posto nella classifica. Gran parte di questo incasso proviene dal suo tour, il “Cowboy Carter Tour”, che ha registrato numerosi sold out. Inoltre, la cantante ha beneficiato enormemente degli investimenti nel settore lifestyle e della moda, dimostrando che il suo brand personale è ormai una vera e propria azienda capace di generare profitti costanti indipendentemente dai cicli discografici. Beyoncé è anche entrata nella ristretta lista degli artisti musicali con un patrimonio superiore al miliardo di dollari, un traguardo che ha visto il marito Jay-Z al vertice con circa 2,5 miliardi di dollari.

In quarta posizione troviamo Kendrick Lamar, con 109 milioni di dollari guadagnati nel 2025. Il rapper californiano ha vissuto un biennio d’oro, sia grazie al successo dei suoi lavori discografici che a esibizioni live ad altissimo budget, come quella durante l’Halftime Show del Super Bowl 2025. A chiudere la top five sono i Coldplay, con 105 milioni di dollari di guadagni. La band britannica continua a essere una delle macchine da tour più efficienti della storia della musica, con un modello di business che combina una forte attenzione alla sostenibilità con un numero elevato di date concentrate in alcune città, mantenendo costi contenuti e un forte ritorno economico.

Andrea Bocelli: l’unico italiano in classifica

Un dato interessante riguarda la presenza italiana nella classifica degli artisti più pagati: Andrea Bocelli è l’unico italiano a figurare tra i 25 artisti di punta, con un guadagno di 25 milioni di dollari nel 2025. Questo risultato è direttamente legato al tour per i suoi trent’anni di carriera, che ha visto Bocelli protagonista di date sold out in tutto il mondo. Nonostante le critiche per i prezzi elevati dei biglietti, il suo impegno artistico e l’evento celebrativo trasmesso a livello globale gli hanno permesso di ottenere un ottimo ritorno economico.

Il 2025 ha segnato un anno di incassi record per l’industria musicale, con artisti come The Weeknd, Taylor Swift e Beyoncé che continuano a dominare le classifiche grazie a tour mondiali e strategie di marketing ben curate. L’evoluzione del mercato musicale, con un forte focus sulle esibizioni live, gli accordi editoriali e l’espansione dei brand personali degli artisti, ha portato a guadagni stratosferici che dimostrano come la musica sia un settore in continua espansione e sempre più redditizio.