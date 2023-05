Dall’1 Giugno atterra per la prima volta in Italia uno dei festival più interessanti d’Europa: Slam Dunk Festival, tre giorni di musica punk con alcune delle punk più amate in Italia, con Sum 41, Rancid e Offspring.

I concerti si terranno all’interno della nuova Bay Arena di Bellaria Igea Marina (Rimini): la nuova arena concerti della Riviera Romagnola, che racchiude in sé il Parco Pavese e il Beky Bay, sarà un unico, grande villaggio con due palchi, accessi pedonali, una location praticamente in riva al mare, unica per il panorama italiano.

Slam Dunk Festival Italia: lineup completa

LINE-UP // 1 GIUGNO – PRE-SHOW

SUM 41 + NASKA + ZEBRAHEAD + STAND ATLANTIC + MONDAY PROOF

LINE-UP // 2 GIUGNO

RANCID + FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS + BOWLING FOR SOUP + ANTI-FLAG + LESS THAN JAKE + THE BRONX + DESTROY BOYS + CHARLOTTE SANDS + RUMATERA + EREZIONE CONTINUA + VENEREGOMMOSA

LINE-UP // 3 GIUGNO (SOLD OUT)

THE OFFSPRING + SIMPLE PLAN + BILLY TALENT + ENTER SHIKARI + BOSTON MANOR + TROPHY EYES + TRASH BOAT + CODEFENDANTS + BEAUTY SCHOOL + PEAKS! + VARIANCE + NOISY SILENCE

Slam Dunk Festival Italy: biglietti

1 Giugno (SUM 41): Posto Unico / Intero: 51,75 € + Commissioni

Vip Pass 151,75 + Commissioni

2 Giugno (RANCID): Posto Unico / Intero: 63,25 € + Commissioni

Vip Pass: 163,25 € + Commissioni

3 Giugno (THE OFFSPRING): SOLDOUT

Posto Unico / Intero: 63,25 € + Commissioni

Vip Pass: 163,25 € + Commissioni

Pass 3 Giorni + Campeggio: 221,00 euro + Commissioni

Vip Pass 3 Giorni + Campeggio: 521,00 euro + Commissioni

Il Vip Pass include:

Ingresso al festival con accesso riservato

1 Drink

1 Pass Laminato

1 Poster

Parcheggio

Bar riservato

Toilette riservata

Biglietti per i giorni singoli e abbonamenti disponibili su Ticketmaster, DICE e TicketOne.

I pacchetti che comprendono hotel/camping e i pacchetti VIP sono disponibili esclusivamente su Ticketmaster.

Slam Dunk Festival Italia: presentazione delle band che suoneranno

Giovedì 1 Giugno si aprirà il festival con un “pre-show” “guidato” dai Sum 41 e prima di loro gli australiani Stand Atlantic e Zebrahead

Sum 41, band capitanata da Deryck Whibley, ha iniziato 20 anni fa un percorso artistico basato sull’incontro di due mondi: quello pop-punk e quello nu-metal. Fin dai primi dischi hanno “colpito un perfetto punto sonoro”, il loro esordio, per certe volte rivoluzionario per la scena punk-alternative, è “All Killer, No Filler”. A Slam Dunk Festival suoneranno oltre 25 canzoni, dalle più recenti ai loro cavalli di battaglia, come “Catching Fire”, “Pieces”, “Fat Lip”, Still Waiting” e tante tante altre, compresi bis a sorpresa e cover.

Prima di loro i veterani Zebrahead con la potentissima formula rapcore e Stand Atlantic, terzetto della nuova scena pop-punk capitanato dalla frontwoman Bonnie Fraser che presenterà il loro album “F.E.A.R”. Da segnalare anche la presenza di Naska, uno dei nuovi nomi più freschi e interessanti nome della scena italiana!

La line-up del 2 Giugno del festival prevede il ritorno da headliner di uno dei gruppi storici della scena punk rock mondiale, i Rancid. Tim Armstrong, Lars Frederiksen, Matt Freeman e Branden Steineckert torneranno in Italia allo Slam Dunk, a distanza di sei anni dalla loro ultima esibizione nel Bel Paese.

I nomi che faranno compagnia alla band californiana nella prima giornata del festival sono: Frank Turner & The Sleeping Souls, per un live show a cavallo tra power-folk e punk. E poi il concerto degli Anti-Flag, storica band con più di vent’anni di carriera alle spalle, dieci album in studio e svariati tour mondiali in cui hanno anche dato voce negli anni a cause politiche, sociali e umanitarie rilevanti; i Less Than Jake, protagonisti assoluti della scena ska-punk mondiale, con ben trent’anni di carriera alle spalle.

In scaletta anche i The Bronx guidati dall’energia, il carisma e l’etica di Ken Hornem, i Bowling For Soup, iconica band pop-punk resa celebre da singoli come “High School Never Ends” e “1985”; le Destroy Boys, punk rock band della nuova leva con delle sfumature garage e i Rumatera, band punk veneta fino all’osso.

Per la giornata del 2 Giugno menzione speciale per la presenza di Charlotte Sands, l’astro nascente al femminile dell’alternative rock, esplosa nella scena alt-rock l’anno scorso con successi come “Dress“, “Special”, “Bad Day“, in Italia presenterà le canzoni del suo EP d’esordio.

La giornata del 3 giugno vedrà come protagonisti principali gli Offspring, che tornano in Italia dopo i due trionfali show di Milano e Padova nel 2022.

Tra i primi nomi confermati nel bill della seconda giornata troviamo i Simple Plan, band pop punk “hitmaker” dei primi anni 2000 con brani come “Welcome To My Life” e “I’m Just A Kid”, ; i Billy Talent, una tra le rock band canadesi più importanti e conosciute della scena underground di Toronto; gli Enter Shikari, band britannica dalle mille sonorità, che variano dal post-hardcore, all’elettronica, passando per il metalcore; i Trash Boat, band di casa Hopeless Records che viaggia tra gli schemi del pop punk e il post hardcore.

Con l’esibizione di Boston Manor e Beauty School ci sarà spazio per due band inglesi che porteranno sonorità rotonde, pop-punk e leggere alla giornata, suoni simili saranno quelli proposti dagli australiani Trophy Eyes e da segnalare anche lo show in programma dei PEAKS!

Menzione di merito per la presenza dei Codefendants, prodotti da Fat Mike dei NOFX, sono un collettivo musicale fluido di genere che è “un incrocio tra hip-hop, new wave, flamenco e Beatles“.