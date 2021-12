Un bel regalo di Natale per i fan di Valerio Scanu che, venerdì 17 dicembre 2021, rilascerà il nuovo singolo intitolato “Siamo anime“, dispinibile in streaming e download digitale.

Il brano vede la firma di Gabriele Oggiano e così lo descrive il cantante, a pochi giorni dalla pubblicazione:

“Restiamo nel mood natalizio: quando ascoltai questa canzone me ne innamorai fin da subito, per le sensazioni che mi ha trasmesso. Da una parte l’atmosfera intima del Natale, dall’altra un legame forte d’amore fra presenze e assenze“

“Ci proveremo ancora in fondo ci fortifica”: è la diade che si muove, ancora una volta, in una circostanza di fine, che potrebbe essere anche un nuovo inizio: “E il mio destino mi riporta ancora a te” perché l’amore si nutre anche delle sue circolarità fra costanti e variabili.

La canzone “Siamo anime” nel 2018 era stata incisa da Davide Deiana, che per l’occasione realizzò anche un videoclip e oggi vuole essere un dono per i tanti fans che da sempre seguono l’artista nei suoi “concerti spettacolo” che ogni anno rigorosamente propone come augurio di Natale.

Pochi giorni fa -era il 16 dicembre- Valerio Scanu si è esibito all’Auditorium Parco della Musica di Roma con “E sarà Natale live show”, un viaggio attraverso i ricordi, le melodie che hanno caratterizzato le tappe salienti del percorso artistico di Valerio e la scoperta , in musica, dell’autentico valore del Natale. Un appuntamento fisso con i fan che si ripete da anni.

Inoltre, quest’anno, per chi non avesse potuto presenziare al concerto, c’è la possibilità di recuperarlo. Con Gianluca Massetti alle tastiere, Fabio Greco alle chitarre e Irene Calvia ai cori, sarà riproposto in streaming, il prossimo 22 dicembre.

Nel frattempo, fra pochi giorni, l’atteso ritorno di Valerio Scanu con il brano “Siamo anime”. Vi terremo aggiornati con audio e testo della canzone non appena disponibili, su Soundsblog.it