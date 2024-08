Short n’ Sweet, il nuovo disco di Sabrina Carpenter, è realtà. La cantante ha scritto l’album con Amy Allen, Julia Michaels e Steph Jones, insieme a John Ryan, Julian Bunetta e Jack Antonoff, che ha anche prodotto l’intero progetto. “Short n’ Sweet” è l’album più personale di Sabrina finora, composto da 12 tracce che creano un’opera d’arte unica, diversificata ma notevolmente coesa, di cui “Taste” è focus track, entrata oggi direttamente al #2 posto della Top Hits US, dove sono già presenti stabilmente “Please Please Please” ed “Espresso”.

In Italia, inoltre, “Taste” si è posizionato subito #1 nella playlist ufficiale di Spotify New Music Friday, seguita da altri due brani dell’album “Slim Pickins” (#10) e “Bed Chem” (#20).

Con due grandi successi già estratti dall’album, Sabrina ha fatto la storia della musica attuale emergendo come “la prima artista donna a raggiungere la vetta delle classifiche Billboard Global 200 e Global Ex-US contemporaneamente con due canzoni diverse”, ovvero “Espresso” (certificato disco d’oro in Italia e stabile al #35 nella Top50 su Spotify Italia) e “Please Please Please“. In collaborazione con i vincitori del GRAMMY Award Jack Antonoff e Amy Allen, “Please Please Please” è stata anche la sua prima canzone a raggiungere la #1 nella Billboard Hot 100.

Inoltre, è diventata “la prima artista a guadagnare due #1 posizioni nella Top 40 radio quest’anno” poiché, ancora prima, “Espresso” ha dominato la classifica per tre settimane consecutive. Come terza canzone più veloce a raggiungere 1 miliardo di streaming nella storia di Spotify, “Espresso” ha anche segnato il suo secondo #1 posto nella Billboard Pop Airplay Chart e ha ricevuto un applauso unanime dalla critica, conquistando il primo posto nelle classifiche Spotify Global, US e UK. Il successo del singolo ha aumentato l’incredibile slancio generato dal successo di “Feather”, che ha ottenuto il suo primo #1 nella Top 40 Radio.

Nel Regno Unito, è “una delle poche artiste ad aver raggiunto il primo e il secondo posto nella classifica del Regno Unito”, piazzandosi in buona compagnia accanto a Justin Bieber, Ariana Grande ed Ed Sheeran (con cui condivide da sola il record di aver mantenuto la classifica per cinque settimane consecutive). Inoltre, quest’anno ha registrato 12 settimane totali al primo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito.

Ecco, a seguire le prime recensioni sul nuovo disco della popstar.

Short n’ Sweet, recensioni

Variety: Un album che non solo stabilisce la Carpenter come una cantante poliedrica, ma anche come una superstar multidimensionale.

The Telegraph (UK): Espresso ha proiettato Carpenter sotto i riflettori, ma Short n’ Sweet dimostra che è qui per restare a lungo.

The Independent (UK): L’intero album è deliziosamente energico: Short n’ Sweet è pieno di sfrigolii e ingranaggi che si muovono e colpi profondi sotto superfici cromate scintillanti.

Clash Music: Short n’ Sweet nel complesso è un po’ meno avvincente del singolo principale, e un po’ meno sensibile del suo predecessore, ma è un’entrata solida nel mood di Sabrina, con un grande potenziale per sorprenderti con un colpo emotivo se ti ci trovi mai a relazionarti.

The Line of Best Fit: Short n’ Sweet potrebbe arrivare al momento giusto per lei, ma spesso è troppo pacato, troppo comodo e disordinato – un successo commerciale piuttosto che un’innovazione artistica.