Shakira e Pique non stanno più insieme. Dopo i gossip di questi ultimi giorni, è arrivata la conferma ufficiale da parte della coppia, attraverso un comunicato stampa rilasciato da entrambi:

Siamo spiacenti di confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, chiediamo il rispetto della (nostra) privacy. Grazie per la vostra comprensione

Non sono stati, ovviamente, resi noti i dettagli della separazione ma il gossip parla di un possibile tradimento da parte del calciatore. Shakira e il difensore 35enne dell’FC Barcelona hanno due figli insieme: Milan, nato nel 2013, e Sasha, avuto nel 2015. I due si sono conosciuti 12 anni fa, quando il calciatore apparve nel video musicale della canzone di Shakira “Waka Waka”, la brano ufficiale della Coppa del Mondo 2010.

Come anticipato, nei giorni scorsi il gossip internazionale dava per certa la fine della loro relazione. La notizia della separazione arriva dopo che il quotidiano spagnolo El Periodico aveva svelato che il calciatore, 35enne, starebbe vivendo di nuovo nella sua casa a Barcellona, lontano da Shakira e dai bambini. I fan pensano che proprio l’ultima canzone rilasciata da Shakira, Te felicito, possa essere autobiografica e riferita proprio all’ex compagno:

“Per averti completata mi sono fatta a pezzi/mi hanno avvertito, ma non ho prestato attenzione, Mi sono accorta che la tua è falsità/È stata la goccia che ha traboccato il bicchiere/Non dirmi che ti dispiace, sembri sincero, ma ti conosco bene e so che menti.”

Secondo quanto riportato da Hola, Shakira avrebbe avuto un attacco d’ansia, durante la fine della relazione con Pique. La rivista ha raccontato quanto sarebbe avvenuto sabato scorso, 28 maggio, dopo il ritorno dalla città francese di Cannes. La rivista ha pubblicato diverse immagini dell’incidente Nelle foto realizzate si vede l’artista piangere accanto a un’ambulanza, chiamata proprio in seguito alla sua crisi. Accanto a lei la famiglia, prima che venisse portata all’ospedale di Barcellona per superare quel momento difficile.

EXCLUSIVA: Ambulancia, llantos y un ataque de ansiedad: el extraño incidente de Shakira y Piqué en su peor momento (Contenido sujeto a suscripción) https://t.co/DwtRQLodV5 pic.twitter.com/LrSIVp0LuT — Revista ¡HOLA! (@hola) June 3, 2022

Sul web si parla di divorzio ma in realtà, la coppia non si è mai sposata. E’ stata proprio Shakira a raccontare di non essere interessata al matrimonio e anche Pique era d’accordo: