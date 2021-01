Shakira ha venduto tutte le canzoni della sua carriera, incise fino ad ora, alla Hipgnosis Songs Fund Limited. Sono, ovviamente, esclusi i brani in uscita in futuro. La star colombiana ha venduto il 100% dei suoi diritti di pubblicazione musicale, compresa la pubblicazione e la quota di reddito da autrice.

L’intero catalogo include 145 canzoni di Shakira, compresa la sua partecipazione in successi internazionali come “Wherever, Whenever”, “Hips Don’t Lie” e, più la più recente “Girl Like Me“, in collaborazione con i The Black Eyed Peas. Comunque, il catalogo di Shakira continuerà ad essere amministrato dalla sua casa editrice di lunga data Sony / ATV nell’ambito di un accordo che rimane in vigore per altri sette anni.

“Essere una cantautrice è un risultato che considero uguale e forse anche maggiore dell’essere una cantante e un’artista. A 8 anni – molto prima di cantare – scrivevo per dare un senso al mondo. Ogni canzone è un riflesso della persona che ero nel momento in cui l’ho scritta, ma una volta che una canzone è uscita nel mondo, non appartiene solo a me ma anche a coloro che la apprezzano”

Queste le parole della cantautrice nel commentare la notizia della vendita di tutto il suo catalogo musicale.

L’importo pagato per il catalogo di Shakira non è stato divulgato, ma la vendita di alto profilo evidenzia il potenziale dei cataloghi internazionali in generale e dei cataloghi latini in particolare.

Facciamo, però, qualche riflessione in merito ai successi e alla carriera di Shakira. Vanta ben 42 canzoni nella classifica Hot Latin Songs di Billboard, con 11 di queste che hanno raggiunto il numero 1. Ha più top 10 hit (30) in classifica rispetto a qualsiasi altra band femminile, secondo i dati MRC, ea 43 anni è riuscita a rimanere sempre rilevante, rilasciando costantemente nuova musica e collaborazioni.

Il catalogo di Shakira ha guadagnato una rinnovata attenzione dopo la sua esibizione al Super Bowl nel febbraio scorso. Basti pensa che “Hips Don’t Lie” ha raggiunto 3,16 milioni di stream in quei due giorni combinati, in aumento del 194% rispetto agli 1,07 milioni ottenuti a gennaio.