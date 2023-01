Nelle ultime settimane, la fine del matrimonio tra Shakira e Pique è stata al centro dell’attenzione della stampa, soprattutto per la reazione della cantante, nei confronti dell’ex giocatore. Se l’uomo si lascia immortalare insieme alla nuova compagna, Clara Chia, Shakira ha pubblicato un nuovo singolo, ‘BZRP Music Sessions #53’, nel quale attacca apertamente l’ex marito. Nel brano parla di delusioni e, in diversi passaggi, lancia possibili frecciatine anche alla nuova compagna dell’uomo (“Ha il nome di una brava persona (Ooh-ooh-ooh-ooh) Chiaramente, non è come sembra (Ooh-ooh-ooh-ooh)”). E invita l’uomo ad allenare anche il cervello oltre a passare così tanto tempo in palestra. Poi, la frase diventata cult -e al centro di numerosi meme- ” “Hai scambiato un Rolex con un Casio“, per la ‘gioia’ delle due società. E ancora, hai scambiato una Ferrari per una Twingo. Le reazioni di Pique non sono tardate: ha indossato un Casio, in un live streaming, e si è fatto filmare mentre guidava una Twingo. Insomma, attacchi e reazioni che hanno dato da scrivere alla stampa. Ma dietro a tutto questo, quanto avrebbe guadagnato Shakira grazie all’ultima canzone contro Pique?

"Casio":

Por el anuncio de Gerard Piqué en la #KingsLeague pic.twitter.com/MIIQpR5BPB — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 13, 2023

Il programma mattutino di Telecinco “El Programa de Ana Rosa” ha analizzato quanti soldi Shakira sarebbe riuscita a guadagnare dopo aver pubblicato la canzone. Come riportato, avrebbe incassato 512.000 dollari da YouTube, 500.000 dollari da Amazon, 360.000 dollari da Spotify e ben 1.200.000 dollari da Apple:

“In questi quattro giorni, Shakira ha guadagnato più di 2.500.000 dollari con ‘BZRP Music Sessions #53′”

Ma non sarebbe finito qua:

“Per quanto riguarda le altre canzoni recenti in cui fa anche riferimento all’ex calciatore, ‘Te felicito’, uscito nell’aprile 2022, conta più di 445.000 milioni di stream, generando circa 10 milioni di dollari. ‘Monotonia’, con Ozuna, è stato rilasciato due mesi fa e ha 166 milioni di stream, il che [significa che ha guadagnato] 3.554.000 dollari.”

Si stima che Shakira abbia guadagnato circa 15 milioni di dollari e contando dalle canzoni in cui ha fatto riferimento a Pique. Insomma, lacrime, sofferenza, ma un conto in banca che sorriderebbe parecchio…