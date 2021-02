Dal 12 febbraio, è disponibile la versione remix di Tik Tok, canzone di Sfera Ebbasta contenuta nell’album Famoso che, oltre alle presenze di Marracash e Guè Pequeno, vede la partecipazione anche di Paky e Geolier.

Tik Tok RMX è disponibile in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming e va ad arricchire la tracklist di Famoso, terzo album ufficiale di Sfera Ebbasta, pubblicato lo scorso 20 novembre, già certificato doppio Disco di Platino.

Sempre dal 12 febbraio, è disponibile anche il video ufficiale di Tik Tok RMX, diretto da Late Milk.

Di seguito, trovate il testo di Tik Tok RMX. Cliccando qui, potete vedere il video.

Sfera Ebbasta – Tik Tok RMX feat. Marracash, Guè Pequeno, Paky, Geolier: il testo

C’è una tipa che chiama da 4 giorni sopra il mio iPhone

Metto scarpe da tennis, le allaccio strette, scappo dai cops

Ora i soldi sono puliti, ma prima no

Chi è quello non lo so, gira a destra allo stop.

Nel traffico schiaccio sport,

sport, sport

Fanno bu bu bu, tu fai bla bla bla, faccio skrrt skrrt skrrt

Il mio nuovo AP che fa tic tic toc

Toc toc

La tua b b b dice sì, sì, sì

Ma chissà com’è, quando sta con te dice

No, no, no.

Vicoli stretti, ok

I miei passi svelti, ok

Salto sul mezzo, ok

Sono le 7, ok

Scarpe da tennis mi portano a casa

Sì, pure stanotte, ok

So che mi odi, ok

Soldi sul parquet

Fra’, palmi sulle slot

Russian roulette

Con 33 colpi dentro la Glock

Croci sui jeans, troppo costoso il brand

Tu parli come se fossimo friend

Billion Headz Monеy Gang

Lamborghini Urus nera, no rent.

C’è una tipa che chiama da 4 giorni sopra il mio iPhone

Metto scarpe da tennis, le allaccio strette, scappo dai cops

Ora i soldi sono puliti, ma prima no

Chi è quello non lo so, gira a destra allo stop.

Nel traffico schiaccio sport,

sport, sport

Fanno bu bu bu, tu fai bla bla bla, faccio skrrt skrrt skrrt

Il mio nuovo AP che fa tic tic toc

Toc toc

La tua b b b dice sì, sì, sì

Ma chissà com’è, quando sta con te dice

No, no, no.

La mia auto, fra’, è uno shuttle

Faccio hustle come Nipsey

Scatto come Oliver Hutton

“Snatch – Lo strappo”, sono gipsy

Appena uscito avevo il Fifty Top

Sport su una Ford GT

Il tuo disco appena uscito, frate

È appena uscito dalla Top 50

Quattro platini, vi ho già doppiati

Vorrei ridoppiarvi alla Fabio Celenza

Marra a.k.a. Fabio Eccellenza

Tu fai il gangsta per insicurezza

Il mio orologio è preciso

Dice esattamente quanto sono ricco

Strafatti già di pomeriggio

E per te è una sciagura, per me è un buon inizio.

Brothi

Guarda questa che body

Ho dieci gangsta nel lobby

VVS sui lobi, volo a Nairobi

I soldi, il mio hobby

Non sei un capo, sei una copy

Sorry, non sono sorry

Vita vera, true story

Prendi appuntamento nel mio appartamento

Ho molte più tipe che TikTok

Mi fanno un balletto sul big cock

Tu sei un big flop, ho una big Glock

Nine milli, Mr. Fini con in banca i millie

Nuovo rich, la vita è bella

Ma la bella vita è molto meglio, bitch.

C’è una tipa che chiama da 4 giorni sopra il mio iPhone

Metto scarpe da tennis, le allaccio strette, scappo dai cops

Ora i soldi sono puliti, ma prima no

Chi è quello non lo so, gira a destra allo stop.

Nel traffico schiaccio sport,

sport, sport

Fanno bu bu bu, tu fai bla bla bla, faccio skrrt skrrt skrrt

Il mio nuovo AP che fa tic tic toc

Toc toc

La tua b b b dice sì, sì, sì

Ma chissà com’è, quando sta con te dice

No, no, no.

Sono giovane e gangsta

Proprio come piace a questa

Sotto c’ha un chilo di fessa

Dice che le faccio sesso

Nuovi, nuovi i miei Rolex

Due Avenger sul mio braccio

Batman black sopra il destro

Un Hulk verde sul sinistro

Ora ho fatto successo

Prima stavo sul cesso

Giro con 100 bulldog

Cercami sopra Google, Paky

Ho trenta chili dentro ai pacchi

Altri trenta dentro al cofano

Soldi, soldi, ne ho il doppio

Nemici, ne ho il doppio

Mentre gli amici miei muoiono.

Miezzu scè, premo ‘o bottone ‘e l’S, fra’, machina bulgara

Machina all’estero, targa polacca, fra’

Quando ce fermano so’ sulo i maschie, ccà veco tutte femmene

Batman, TikTok, rooftop, fummo ‘o top, fummo troppo

Metto sport, voglio ‘e sorde, faccio ‘e sorde, chisto se fa ‘e TikTok

F”o giallo, metto sport,

Fra’, tengo ‘o Scorpion, no ‘o libretto ‘int”o cruscotto,

Chesta ‘ns’accutenta, fra’, me dice, va’ cchiù forte

Cu’tté, fra’, s’annoia, nun se ‘nfonna, fra’, purtroppo

Ma cu nuje, fra’, se fa ‘a docc’.

Nel traffico schiaccio sport,

sport, sport

Fanno bu bu bu, tu fai bla bla bla, faccio skrrt skrrt skrrt

Il mio nuovo AP che fa tic tic toc

Toc toc

La tua b b b dice sì, sì, sì

Ma chissà com’è, quando sta con te dice

No, no, no.