Sfera Ebbasta feat. Luciano hanno pubblicato il brano “Orange“. La canzone vede la produzione di Drillionaire, Geenaro & Ghana Beats ed è stato rilasciato il 7 aprile 2023. Qui sotto potete ascoltare il pezzo, leggere testo e significato.

Sfera Ebbasta feat. Luciano, Orange, Testo canzone

Yay

Young rich negros, ja

Yeah

Europe connect (Diego) (Geenaro), yeah

(So, I’m goin’ to Ghana)

Drru-tu-tu

Italian for us, Lambo Urus orange

Blick nach vorne, Kickdown vor, Bitch, leg kein Auge

Italian for us, Lambo Urus orange

Blick nach vorne, Kickdown vor, Bitch, leg kein Auge

Vroom, vroom, Ferrari foreign

Guck, die Glock-9 legt dich flach, mach’ Flucht im Porsche

Vroom, vroom, Ferrari foreign

Guck, die Glock-9 legt dich flach, mach’ Flucht im Porsche

Fumo cime che sembrano pop-corn

Lei mi guarda, vuole fare un p0rno

Dico: “Baby, c’ho un figlio, non posso”

Mi risponde che vorrebbe il prossimo (Ahah, ahah)

Ventuno grammi, la mia anima pesa meno del pendentе che ho al collo (Pow)

Guardami mentre prеndo il decollo (Pow)

In privato saltiamo i contro– (Pow-pow-pow-pow)

Fumiamo a bordo (Grr)

Giro su una Lambo nera nella via

Te l’avevo detto: “Ce la farò anch’io”

Mio fratello scappa dalla polizia (Bu-bu-bu-bu)

Dentro il bagagliaio tiene qualche chilo

Fogli viola, money, euro (Grr)

Passano i controlli nella sua Louis Vuitton (Vroom)

Vroom-vroom se passiamo nel block

Parlando di business quando squilla l’iPhone

Murciélago

Parlo con Cristo, ballo col diablo, murciélago

Merce al dettaglio, euro a ventaglio, salvadanaio (Pss, pss)

Io con lei cardio, mi sembra Cardi, lo muove piano (Grr)

Halo, halo (Haha; brr, tu-tu-tu)

Halo, halo

Italian for us, Lambo Urus orange

Blick nach vorne, Kickdown vor, Bitch, leg kein Auge

Italian for us, Lambo Urus orange

Blick nach vorne, Kickdown vor, Bitch, leg kein Auge

Vroom, vroom, Ferrari foreign

Guck, die Glock-9 legt dich flach, mach’ Flucht im Porsche

Vroom, vroom, Ferrari foreign

Guck, die Glock-9 legt dich flach, mach’ Flucht im Porsche

Lambo-Trucks, präsent auf Street in Italian Whips (Ih-yeah)

Passenger, Street-Baddies mit mir, Auftreten legit (Mwuah)

10k-Dress, Louis, Chanel, Babygyal auf Kurs (Boh, boh, boh)

Travel in Jets, mein Horizont groß, Babygirl auf Boss (Yeah)

Show me respect, I been in the streets und immer noch Gigs

Selfmade, ich sitz’ in Jeans, mein Brother with Glocks, don’t fuck with us (Yeah)

Pu-, pu-pull up in Milano

Pu-pull up in Lambos

So seductive, pull up with girls

Pull up with bros mit Sfera Ebbasta

Yay, haha (Brr, tu-tu-tu)

Italian for us, Lambo Urus orange

Blick nach vorne, Kickdown vor, Bitch, leg kein Auge

Italian for us, Lambo Urus orange

Blick nach vorne, Kickdown vor, Bitch, leg kein Auge

Vroom, vroom, Ferrari foreign

Guck, die Glock-9 legt dich flach, mach’ Flucht im Porsche

Vroom, vroom, Ferrari foreign

Guck, die Glock-9 legt dich flach, mach’ Flucht im Porsche

Orange, Ascolta la canzone, significato e video

A seguire potete ascoltare il brano in streaming, cliccando qui -invece- il video ufficiale del brano.

Il testo, come sempre, è incentrato su auto, ricchezza e donne. Sfera Ebbasta canta di come le donne lo vogliano per portarselo a letto e di come lui, oggi, le stia rifiutando (“Lei mi guarda, vuole fare un p0rno, Dico: “Baby, c’ho un figlio, non posso””). Il titolo “Orange” fa riferimento al colore dell’auto al centro del video e del racconto tra i due artisti.