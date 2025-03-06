Al Mandela Forum a Firenze il concerto di Sfera Ebbasta, stasera mercoledì 6 marzo 2025: scaletta delle canzoni, orario e biglietti

Sfera Ebbasta a Firenze, concerto oggi 6 marzo 2025: la scaletta delle canzoni, orario e informazioni sui biglietti

Con il doppio show da tutto esaurito a Padova ha preso il via nel weekend il TOUR 2025 di Sfera Ebbasta, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live. Stasera è atteso al Mandela Forum a Firenze con una nuova data live.

Un tour che, proprio nel giorno della sua partenza, ha registrato l’en plein di sold out nelle sue 11 tappe nei palazzetti italiani, di scena fino all’8 aprile a Firenze, Roma, Bologna, Torino e Milano per poi lasciare il passo all’estivo con la data del 7 giugno allo Stadio Maradona di Napoli e quella del 19 luglio nel cartellone di Rock in Roma.

Per il suo ritorno live, nove mesi dopo aver riempito per due volte lo Stadio San Siro, Sfera Ebbasta ha messo in scena -curandone personalmente ogni dettaglio- uno show galvanizzante, adrenalinico e dal forte impatto, dove tra incredibili effetti visivi, giochi di luce e potenti lanciafiamme, i 30 brani che compongono la setlist scorrono senza fiato, introdotti solo dai boati del pubblico.

La struttura su due livelli che campeggia al centro del palco (tutta gradini luminosi di Led) viene presto popolata dal Trap King e dai suoi 8 ballerini, cornice perfetta per le coreografie orchestrate dall’Head of Performance Laccio, plasmandosi di hit in hit: dalle nude pareti di palazzoni di periferia, pronte a riempirsi di graffiti a tema Sfera, alle colorate navate di una cattedrale, con tanto di rosone logato $€.

1 Indice Sfera Ebbasta a Firenze, la scaletta del concerto

Sfera Ebbasta a Firenze, la scaletta del concerto

Visiera a becco

TikTok

Panette

Brutti sogni

OGNT

20 collane

Serpenti a sonagli

No Champagne

Rockstar

Ricchi per sempre

Bang Bang

Tran tran

Cupido

Notti

Ciao bella

Complicato

Anche stasera

Gol

VDLC

15 piani

Calcolatrici

G63

Alleluia

Piove

Bottiglie privè

XDVR

Cini

BRNBQ

Visiera a becco

Il live inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 6 marzo 2025 a Firenze.

A dominare le retrovie un enorme ledwall in formato landscape per ospitare, con i suoi 24 metri di larghezza, i futuristici visual firmati da SUGO Design, in un’esperienza mai prima d’ora tanto immersiva nel mondo e nell’estetica di Sfera Ebbasta.