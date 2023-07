Appuntamento con Sfera Ebbasta stasera, 26 luglio 2023, all’Ippodromo delle Capannelle a Roma. L’evento fa parte della rassegna musicale e culturale “Rock in Roma“. Qui sotto, a seguire, potete leggere la scaletta delle canzoni e le informazioni sui biglietti disponibili.

Sfera Ebbasta, concerto a Roma, 26 luglio 2023, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto di Sfera Ebbasta in concerto all’Ippodromo delle Capennelle a Roma, in calendario stasera, 26 luglio 2023. Il live inizierà alle 21.

Orange

Abracadabra

macarena

TiKTok rmx

$ € freestyle

Cupido

M’manc

X caso

Bang bang

Notti

Tesla

Sciroppo

Visiera a becco

Gelosa

Tran Tran

Mademoiselle

Ricchi per sempre

Rockstar

Bottiglie prive

Cookies N’Cream

Tu mi hai capito

Solite pare

S!R!

Piove

Alleluia

Stamm fort

Ciny

xdxr

Happy Birthday

Mamma mia

Baby

Pablo

Nuovo range

Mi fai impazzire

Italiano

Hace calor

Sfera Ebbasta, concerto a Roma, 26 luglio 2023, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Sfera Ebbasta, in programma mercoledì 26 luglio 2023. Il prezzo è di 48,30 euro per il Posto Unico. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Ippodromo delle Capannelle a Roma

In metropolitana

Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro – fermata Capannelle/Appia Nuova.

Con la Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto – fermata Capannelle/Appia Nuova. .

In autobus

La fermata del bus più vicina (Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall’ingresso principale della venue.

I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono:

linea 664: L.go Colli Albani – Cosoleto

La linea 654: Lagonegro – Cinecittà

Infine linea notturna n26: L.go Colli Albani – Cosoleto.

In treno

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dalla venue. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Il tempo impiegato dalla Stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti.

In aereo

Da Fiumicino – Treno Leonardo Express diretto alla Stazione Termini. Alla Stazione Termini prendere la linea FR4 direzione Ciampino/ Albano Laziale/ Frascati / Velletri e scendere alla fermata Capannelle. Raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle a piedi per 700 metri.

Da Ciampino – A piedi per 900 metri recarsi alla stazione ferroviaria di Ciampino e prendere il treno della linea FR4 direzione Stazione Termini. Scendere alla fermata Capannelle e raggiungere l’Ippodromo delle Capannelle ( a piedi per 700 metri)

Se si arriva con l’auto, l’indirizzo dell’ippodromo è Via Appia Nuova, 1245. Sono necessari 30 minuti dal centro della città. Arrivando dal Grande Raccordo Anulare, prendere l’uscita 23 “Appio San Giovanni” Via Appia Nuova, direzione Roma.