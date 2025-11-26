Sergio Cammariere, età, successi, dove vive, moglie, Instagram, tutto sul cantautore di “Tutto quello che un uomo”

Sergio Cammariere, tra vita pubblica e privata. Tutto quello che c’è da sapere su di lui.Cantante, cantautore, autore, pianista, Sergio Cammariere è un indubbiamente un artista profondo e ottimamente preparato che ha deciso di fare della Musica non solo la sua professione ma la sua stessa vita. Nato a Crotone il 15 novembre 1960 sotto

Sergio Cammariere, tra vita pubblica e privata. Tutto quello che c’è da sapere su di lui.

Cantante, cantautore, autore, pianista, Sergio Cammariere è un indubbiamente un artista profondo e ottimamente preparato che ha deciso di fare della Musica non solo la sua professione ma la sua stessa vita. Nato a Crotone il 15 novembre 1960 sotto il segno dello Scorpione, pur amando immensamente la sua Calabria, che porta sempre nel cuore anche quando è fuori dai confini italiani, da moltissimi anni risiede vicino Roma, esattamente nella campagna di Formello.

Qui vive in compagnia dei suoi adorati gatti che sono i suoi animali del cuore. Non per nulla sul suo Profilo Ufficiale Instagram, compare sovente in compagnia di un bel gatto nero. Di recente poi, tramite la condivisione di un video, ha mostrato un elegante lupo che si aggirava in giardino, suscitando grandi emozioni e commenti importanti da parte dei suoi numerosi followers.

Tuttavia su questa piattaforma, dove è parecchio attivo, l’artista ama perlopiù condividere contenuti che riguardano la sfera lavorativa. Una sfera lavorativa che sta andando tuttora alla grande. Il 28 Novembre 2025, infatti, uscirà il suo nuovo album intitolato La Pioggia che non cade mai. Attesissimo per il nuovo album il suo nuovo tour.

Sergio Cammariere, la sua carriera in breve

Cammariere si è fatto conoscere inizialmente come autore di importanti colonne sonore sia per il Grande Schermo che per il Teatro che rappresentano altri suoi grandi amori. Inizialmente non si è proposto come solista e per vederlo in tale veste bisogna attendere, dopo dei promettenti lavori con altri musicisti negli Anni Novanta, i primi Anni Duemila, quando dà alle stampe il disco Dalla pace del mare lontano.

Si tratta di un album in cui si è fatto accompagnare da alcuni dei più grandi nomi della scena jazz italiana, della quale lui fa tuttora parte, e che gli ha permesso di farsi apprezzare ad ampio raggio non solo dagli addetti ai lavori ma anche dal grande pubblico. Inoltre gli ha consentito di ottenere numerosi e prestigiosi premi fra cui la Targa Tenco 2002 per la migliore opera prima.

Tuttavia l’artista è maggiormente ricordato per il brano Tutto quello che un uomo, che presentò al Festival di Sanremo 2023 ove conquistò il terzo posto. In esso con parole semplici ma non banali, il cantautore ha affrontato il delicato rapporto uomo- donna e tutte quelle barriere fisiche e mentali che bisogna necessariamente superare per arrivare al vero amore.