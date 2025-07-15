Serena Brancale, chi è il fidanzato? Sportivo famoso e pluripremiato

Serena Brancale è stata la rivelazione del Festival di Sanremo 2025, durante il quale ha presentato il brano inedito Anema e Core. Lei non è in realtà affatto nuova al mondo dello spettacolo, dato che in passato ha vinto la categoria Giovani della kermesse musicale. Sin da quando ha messo nuovamente piede sul palco dell’Ariston, il suo volto è diventato riconoscibile ovunque, così come anche il suo stile musicale e il suo genere unico e inimitabile.

Oltre alla carriera, Serena tiene molto anche alla vita sentimentale, tanto che è felicemente legata a Dario Morello, con cui ha una storia d’amore bellissima e che è anche lui molto noto nel suo ambito.

Chi è il fidanzato di Serena Brancale

Energia, personalità frizzante e tanta voglia di fare musicale: sono questi gli elementi che contraddistinguono Serena Brancale e che l’hanno fatta diventare già una delle artiste più amate del panorama musicale. In più occasioni, nel corso di qualche intervista, lei stessa ha spiegato di tenere molto ai suoi affetti. La cantante ha dovuto dire addio alla mamma, scomparsa nel 2020 e la cui morte ha portato un grande dolore nella sua vita. Lei è inoltre molto legata alla sorella, che ha seguito anch’ella la strada della musica e che ha partecipato ad una delle serate del Festival di Sanremo in qualità di direttrice d’orchestra per l’esibizione della Brancale. Le due ragazze hanno seguito le orme della loro mamma, che aveva una scuola di musica e che aveva regalato loro un pianoforte.

Il fratello è invece uno spartivo, proprio come il suo papà, ex calciatore. Nella sua vita c’è anche un fidanzato, di cui la Brancale è innamoratissima e che continua a sostenerla in tutte le sue esperienze artistiche. Lui si chiama Dario Morello, è nato nel 1993 ed è originario di Cosenza. Il giovane è inoltre specialista nei pesi medi, oltre che campione WBC Mediterranean. Nel corso degli anni si è tra l’altro affermato anche per il suo inconfondibile trash talking. Ha mosso i suoi primi passi nel mondo del pugilato quando aveva solo 14 anni e da lì non si è più fermato, diventando man mano uno dei campioni italiani più vincenti di sempre. Nel 2017 ha infatti conquistato il titolo di Campione Italiano dei Pesi Welter, battendo il campione in carica Tobia Giuseppe Loriga.

Nel 2019 ha invece vinto il titolo WBO Global, mentre tre anni dopo quello di UBO dei pesi medi e il titolo Europeo UBO. Sul suo profilo social ufficiale è seguito da più di 40.000 followers e condivide spesso foto che lo ritraggono nella sua quotidianità e mentre svolge la sua attività lavorativa.