Sei qui, Shiva: testo, video, significato della canzone

E’ uscito, oggi, venerdì 24 giugno 2022, ‘Sei qui’, il nuovo singolo di Shiva, contenuto nell’Ep ‘Dark Love’. Il video ufficiale della canzone, in poche ore, è finito in tendenza su Youtube.

Ecco il testo di ‘Sei qui’:

Guarda, ora ho il cuore rotto,

è diviso a metà

Ciò che amavo adesso è sporco,

te lo giuro

Ma so che tu sei qui, yeah

Sì, sono ancora per la strada

e nei problemi miei

Non ho più messaggi suoi io

Ma so che tu sei qui

Uoh, ce l’ho fatta,

ora guarda come mi trattano

Chiedi scusa per me,

per le brutte cose che ho fatto

Per tutto ciò che è successo,

in questa vita sono odiato

Ma adesso ho solo amore

scuro come il mio passato, uoh

Fumo erba per dimenticare che, ah-ah

Prima o poi finirà anche tra me e te, ah-ah

Riflettendo sopra ‘sti sedili back, uoh-oh

La gelosia, affetto

e odio allo stesso tempo (Ehi)

Mi hanno detto che il destino,

fra’, è di chi se lo prende (Uh-ah)

Ascolta il cuore,

non le amiche o le influenze, mami

Non rovinare i nostri piani

Supera le paure,

copri le ferite agli altri

Sai, sono un vero G,

la mia vita è così

I miei nemici sono forti,

i miei amici al TG

Ho il cuore nella tasca

per nascondere le tracce

E per poterti dare

tutto il mondo tra le braccia (Andiamo), uoh-oh

Guarda, ora ho il cuore rotto, è diviso a metà

Ciò che amavo adesso è sporco,

te lo giuro

Ma so che tu sei qui (Uh-ah-ah),

yeah (Uh-ah)

Sì, sono ancora per la strada

e nei problemi miei

Non ho più messaggi suoi io

Ma so che tu sei qui.

Servizio di segreteria telefonica, dopo il segnale acustico registri il suo messaggio:

So che sei giù in questo periodo e non parliamo mai di certe cose, ma so quanto è difficile sentirsi amati, ricordati che amare è più difficile che odiare, e le persone fanno sempre le scelte più facili. Spero tu possa incontrare gente con punta di vista diversi, e spero che tu possa essere orgoglio della tua vita. Ricordati che sono sempre qui.