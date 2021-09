Sei bellissima è una canzone di Loredana Bertè, pubblicata nel 1975.

Sei bellissima, autore

Sei bellissima è una delle canzoni più celebri e famose di Loredana Bertè; con questo pezzo, scritto da Claudio Daiano per il testo e da Gian Pietro Felisatti per la musica, Loredana ha partecipato a Un disco per l’estate nel 1975. Incredibilmente, il brano tuttavia venne eliminato. Ma il successo di vendite e radiofonico ricompensò la cantante. E ancora oggi, la canzone è un vero e proprio classico del suo repertorio.

Inizialmente, nella prima versione subì una censura ( nei passaggi “a letto mi diceva sempre / non vali che un po’ più di niente” cambiati con “e poi mi diceva sempre / non vali che un po’ più di niente”).

Loredana Bertè, Sei bellissima, significato canzone

Il brano racconta del comportamento duplice dell’uomo che aveva accanto, in grado di dirle quanto fosse bella, con occhi dolci. Poi, però, era sempre colui che la faceva sentire sbagliata, la ridicolizzava e sminuiva, rendendola insicura (“Che strano uomo avevo io, Mi teneva sottobraccio, E se cercavo di essere seria, Per lui ero solo un pagliaccio”).

Loredana Bertè, Sei bellissima, ascolta la canzone

Loredana Bertè, Sei bellissima, testo canzone

Che strano uomo avevo io

Con gli occhi dolci quanto basta

Per farmi dire sempre

Sono ancora tua

E mi mancava il terreno

Quando si addormentava sul mio seno

E lo scaldavo al fuoco umano

Della gelosia

Che strano uomo avevo io

Mi teneva sottobraccio

E se cercavo di essere seria

Per lui ero solo un pagliaccio

A letto mi diceva sempre

Non vali che un po’ più di niente

Io mi vestivo di ricordi

Per affrontare il presente

E ripensavo ai primi tempi

Quando ero innocente

A quando avevo nei capelli

La luce rossa dei coralli

Quando ambiziosa come nessuna

Mi specchiavo nella luna

E lo obbligavo a dirmi sempre

Sei bellissima, sei bellissima

Accecato d’amore mi stava a guardare

Sei bellissima, sei bellissima

Accecato d’amore mi stava a guardare

Se pesco chi un giorno ha detto

Il tempo è un gran dottore

Lo lego a un sasso stretto stretto

E poi lo butto in fondo al mare

Sono passati buoni buoni

Un paio d’anni e di stagioni

Ho avuto un paio di avventure

Niente di particolare

Ma io uscivo a cercarti

Nelle strade fra la gente

Mi sembrava di voltarmi

All’improvviso

E vederti nuovamente

E mi sembra di sentire ancora

Sei bellissima, sei bellissima

Accecato d’amore mi stava a guardare

Sei bellissima, sei bellissima

Accecato d’amore mi stava a guardare

Sei bellissima, sei bellissima

Accecato d’amore mi stava a guardare