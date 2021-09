I Seat Music Awards 2021 tornano oggi pomeriggio, su Rai 1, alle 16, 00 circa con lo speciale “Disco Estate“.

Narratore del viaggio sarà Nek, per il secondo anno consecutivo in una veste insolita ma a lui molto congeniale, affiancato dalla partecipazione di Michela Giraud.

Domenica 12 settembre saranno presenti sul palco: Paolo Belli, Michele Bravi, Red Canzian, Clementino, Coma_Cose, Gaia. Gaudiano, Enrico Nigiotti, Matteo Romano, Federico Rossi e i Sottotono.

Sarà un evento che chiuderà così questa edizione dei Seat Music Awards 2021 dopo le prime due serate, andate in onda giovedì 10 e venerdì 11 settembre, con la doppio conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Per loro è la decima volta al timone di questo show musicale che chiude la stagione estiva e apre ufficialmente quella autunnale dei programmi tv Rai pronti a ripartire tra varietà e fiction in prima assoluta.

L’appuntamento andrà in onda oggi pomeriggio, visto l’assenza ancora nel palinsesto dei canonici show pomeridiani. Dalla prossima settimana, infatti, tornerà Mara Venier con “Domenica in” e successivamente Francesca Fialdini alla guida della nuova edizione di “Da noi… a ruota libera”.

Nella terza data dei Seat Music Awards 2021, ovviamente registrati dall’Arena di Verona, Nek -con la partecipazione di Michael Giraud, presenterà lo speciale “Disco estate”, incentrato soprattutto sui volti nuovi e su artisti che sono più legati alla nuova generazione (senza dimenticare i tormentoni i classici guidati da Paolo Belli o Red Canzian).

Sarà quindi l’occasione per riascoltare i Coma_Cose, dopo il boom di Sanremo 2021, con la loro hit “Fiamme negli occhi” e il nuovo singolo “La canzone dei lupi“. Presente anche Clementino che, recentemente, oltre ad essere stato volto della giuria di “The Voice Senior”, ha collaborato anche con Gigi d’Alessio nell’album “Buongiorno“. Sul palco dell’Arena di Verona anche Federico Rossi (ex Benji & Fede) che ha brillato nell’estate 2021 insieme ad Annalisa con la hit “Movimento lento” e Matteo Romano, giovanissimo influencer che ha riscosso una buona attenzione anche con la sua passione per la musica e i suoi inediti.