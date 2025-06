Scegli uno strumento musicale e scopri il lato più profondo della tua personalità

Dimmi il tuo strumento e ti dirò chi sei. I vari responsi.

La Musica è la colonna sonora della nostra vita. E ora che l’estate si avvicina lo sarà ancora di più. Un simpatico test, proposto da Velvet Gossip, rivela, a seconda dello strumento musicale scelto d’istinto, molti aspetti della nostra personalità. Presupponendo che non si smette mai di conoscersi, memori del detto greco “panta rei”, ovvero tutto scorre e che dunque anche noi “scorrendo” siamo in costante cambiamento, in pochi istanti potremo comunque avere in mano un quadro più preciso di noi stessi.

Si hanno a disposizione cinque strumenti. Non resta che osservali per 15 secondi e dare la propria risposta, rigorosamente di pancia. Se hai optato per il pianoforte possiedi un animo razionale e particolarmente metodico. Prima di prendere qualsiasi decisione tendi a pensarci a lungo, valutando con calma i pro e i contro. Sei dotato di molta ambizione e tendi a voler raggiungere a tutti i costi gli obiettivi prefissati sia in tempi recenti che passati. Tuttavia non sono ammesse scorciatoie, così come favori. Vuoi infatti farcela solo con il sacrificio e il duro lavoro. Sei anche però molto sensibile e per tale motivo le critiche possono talora farti crollare.

Se invece hai scelto il violino possiedi un istinto romantico, soprattutto nel senso più etimologico del termine, nonché una dolcezza e una tenerezza fuori dal comune. Per te i sentimenti così come le relazioni umane sono sempre e comunque al primo posto. Non vuoi mai deludere le persone che ami e per loro sei pronto a mettere da parte anche te stesso. E ciò ti porta a non rispettarti e amarti come dovresti. Prova a pensare di più a te e al tuo benessere.

Altri responsi, tra sfumature e sorprese

Qualora tu abbia indicato l’arpa non c’è alcun dubbio sul fatto che tu sia una persona molto introversa e solitaria. Non ami il Caos e adori la Solitudine che è per te una sorta di coperta di Linus. Sei molto fragile e usi il silenzio per ritrovare te stesso. Talvolta vorresti uscire dal tuo guscio e fare qualche piccola follia ma il rischio è poi di esagerare in tale direzione. Il consiglio è quello di imparare, con il trascorrere del tempo, ad equilibrare i momenti di chiusura, ove hai l’assoluto bisogno di concentrazione, con quelli di apertura verso il mondo e il sano divertimento.

Hai puntato il dito verso il tamburo? Allora sei l’anima della festa. Nella tua compagnia di amici, decisamente numerosa e affiatata, quando manchi si sente. Ami vivere la vita a mille ma anche essere un vero e proprio leader. Vuoi fare la differenza anche a lavoro e avere, possibilmente, l’ultima parola. Tuttavia nascondi nel tuo cuore e, andando ancora più nel profondo, nella tua anima, uno spirito delicato e riservato. E quando ciò emerge hai bisogno anche tu di un poco di quiete e di silenzio.

Infine, se hai scelto il sassofono vuol dire che sei un po’ narciso. Adori avere addosso gli occhi di tutti quanti e ricevere tanti complimenti. Sei anche troppo sicuro di te. Dici sempre quel pensi e sei molto istintivo. Di certo sei egocentrico e vanitoso ma quando hai innanzi la persona che ti piace puoi chiuderti a riccio visto che sei anche pieno di insicurezze, sebbene tu tenda a tenerle ben nascoste.