I Negramaro sono pronti ad alimentare le emozioni degli spettatori dello Stadio Friuli a Udine nel live in programma martedì 18 giugno 2024. La band Dopo due decenni di successi e trionfi musicali, i Negramaro sono pronti a scrivere un altro capitolo della loro storia, con nuovi imperdibili eventi live negli stadi nel 2024 che uniscono virtualmente il Sud e il Nord d’Italia.

Il 15 giugno c’è stato il debutto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli (inizio show ore 21:00), poi il 18 giugno allo Stadio Friuli di Udine, il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano (inizio show ore: 20:30), il 3 luglio allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina e, infine, il 6 luglio a Bari per l’ultimo appuntamento di questo tour.

Dopo esser stata la prima band italiana ad aver varcato la soglia della ‘Scala del calcio’, con il concerto-evento realizzato a San Siro nel 2008, e a distanza di 6 anni dal precedente tour negli stadi italiani, la prossima estate i Negramaro torneranno dal vivo a San Siro, allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina e per la prima volta hanno calcato il palco dello stadio napoletano Diego Armando Maradona.

A seguire potete leggere la scaletta del concerto, le informazioni sui biglietti e orario.

Scaletta dei Negramaro in concerto a Udine, 18 giugno 2024

Ecco la scaletta dei Negramaro in concerto a Udine nel tour Stadi 2024.

Luna piena

Sei tu la mia città

Il posto dei santi

Ricominciamo tutto

Contatto

Fino all’imbrunire

La prima volta

Per uno come me

Ti è mai successo

Nuvole e lenzuola

Senza fiato / Solo per te

Fino al giorno nuovo

Estate

Cade la pioggia

Solo tre minuti

Congiunzione astrale

Amore che torni

Attenta

Lente

L’immenso

Via le mani dagli occhi

Meraviglioso

Mentre tutto scorre

Parlami d’amore

Il concerto inizierà alle 21.

Biglietti per i Negramaro in concerto a Udine, 18 giugno 2024

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto dei Negramaro a Udine. Il prezzo parte da 39 euro per la Curva Sud fino agli 89 euro della Tribuna Centrale Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare allo Stadio Friuli a Udine

Ecco le informazioni su come arrivare allo Stadio Friuli a Udine.

In autobus

Dalla stazione ferroviaria – Linea 2

Nei giorni delle partite sono previsti autobus navette per trasportare i tifosi dalla stazione di Udine allo Stadio Friuli.

In aereo

Dall’Aeroporto di Venezia è possibile raggiungere in breve tempo lo Stadio di Udine perccorrendo l’Autostrada A4 e l’Autostrada A23.

In auto

Lo Stadio è facilmente raggiungibile in auto poichè si trova molto vicino alla tangenziale e all’Autostrada A23. Dall’Autostrada A23 uscire al casello Udine Sud, prendere la tangenziale in direzione nord e prendere l’uscita per lo Stadio Friuli.