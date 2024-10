Concerto 1 ottobre 2024, Ligabue a Correggio “In teatro Dedicato a noi”

Stasera Ligabue si esibirà a Correggio con la prima data del suo tour 2024 (che durerà fino a fine novembre) in attesa del grande evento, annunciato nelle scorse ore, il 21 giugno 2025 a Campovolo con la data evento “La notte di Certe notti”.

In attesa de La Notte di Certe Notti, a ottobre e novembre Luciano Ligabue sarà in tour nei teatri più belli d’Italia con “LIGABUE IN TEATRO – DEDICATO A NOI”, 31 concerti esclusivi con un’unica tappa per ogni città coinvolta, senza repliche (fatta eccezione per Correggio dove si terrà una doppia data zero). Sul palco insieme a Luciano Ligabue sono presenti Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano, che per la prima volta sarà in tour con il Liga dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell’album “DEDICATO A NOI”. “LIGABUE IN TEATRO – DEDICATO A NOI” chiuderà ufficialmente il capitolo live di “DEDICATO A NOI” che ha visto Liga protagonista di oltre 30 concerti tra i club, gli stadi, l’Arena di Verona e i principali palasport italiani.

La scaletta di Ligabue In teatro dedicato a noi

Non è stata ancora resa nota la scaletta del concerto nei teatri ma sicuramente non mancheranno le hit più famose e i brani tratti dal suo ultimo disco di inediti. Vi segnaliamo, a seguire, i brani interpretati durante l’Indoor del tour:

Così come sei

Questa è la mia vita

Balliamo sul mondo

Dedicato a noi

Piccola stella senza cielo

I duri hanno due cuori

A che ora è la fine del mondo?

Riderai

Viva!

I “ragazzi” sono in giro

Non è tempo per noi

Vivo morto o x

Marlon Brando è sempre lui

Lettera a G.

Si viene e si va

Quella che non sei

Leggero

Happy hour

Tra palco e realtà

Certe notti

La metà della mela

Urlando contro il cielo

Il concerto di Ligabue a Correggio è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 1 ottobre 2024. Il live inizierà alle 21.