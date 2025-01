Lazza è in concerto a Padova giovedì 9 gennaio 2025 con una nuova tappa del suo Locura Tour dopo la data zero a Mantova del 6 gennaio scorso.

Al suo secondo tour nei palazzetti, per stupire una volta in più il suo pubblico e accompagnarlo nel suo nuovo viaggio, Lazza ha ideato uno show fuori dagli schemi, curato nei minimi dettagli: oltre due ore di musica e una setlist di 37 brani per vivere una serata di pura “locura” sulle note dell’ultimo album Doppio Disco di Platino LOCURA (Island Records), per la prima volta live, e il meglio del suo repertorio.

Dietro il LOCURA TOUR 2025 si cela un lavoro creativo e tecnico di altissimo livello, frutto della collaborazione tra lo Studio Blearred ed Eleonora Peronetti. Insieme hanno dato forma a una visione innovativa e immersiva che porta nei palazzetti italiani un’esperienza visiva senza precedenti. Il tema centrale del nuovo album di Lazza -il complesso rapporto tra l’artista, la follia e il successo- si riflette nella scenografia potente e simbolica: monoliti conficcati nel palco, lastre di cemento spaccate da cui emergono fasci di luce pulsante, metafore visive delle crisi creative che rigenerano l’arte. A dare movimento a quest’universo complesso e stratificato, l’utilizzo di soluzioni custom all’avanguardia come botole, lift e magic stairs.

Progettato da Davide Pedrotti, head creative, ed Eleonora Peronetti, scenografa, il palco -dalla forma di diamante, studiato per offrire una visuale perfetta da ogni angolazione- rappresenta la zona di conforto dell’artista, invasa e frammentata dai disturbi della vita esterna, e dove Lazza si muove tra mondi eterei e sognanti rappresentati nei display LED, sfidando la fisicità della scena. Se la progettazione del lighting design unisce matericità e leggerezza, enfatizzando sia la solidità della scenografia che atmosfere oniriche, i contenuti video -curati dal collettivo Highfiles Visuals- amplificano il messaggio artistico trasformando ogni brano in un viaggio nella locura di Lazza. In linea con l’immaginario post apocalittico richiamato dall’allestimento è anche la visione moda dello show, dove tutti i capi custom (nei colori del bianco e nero) sono firmati da Domenico Orefice.

A seguire la scaletta di Lazza all’Arena Spettacoli Padova Fiere.

1 Indice Scaletta delle canzoni di Lazza a Padova, concerto 9 gennaio 2025

Scaletta delle canzoni di Lazza a Padova, concerto 9 gennaio 2025

Zeri in più (Locura)

Verdi nei viola

Abitudine

Molotov

Sonda

– 3 (perdere il volo)

Re Mida

BBE

Bon Ton

Fashion

Chiagne

Casanova

Fentanyl

Male da vendere

Mezze verità

Panico

Ghetto superstar

OuverFOURe

Buio davanti (al piano)

Rumore (al piano)

Morto mai (al piano)

Hot

Nessuno

Puto

Giorno da cani

Fuck

G63

Sogni d’oro

Gucci Ski Mask

Certe cose

Piove

Cenere

Canzone d’odio

Uscito di galera

100 messaggi

Ferrari – remix

Dolcevita

Il concerto di Lazza inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 9 gennaio 2025.