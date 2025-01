Dopo il grande successo dell’Ouver-Tour che lo scorso anno ha macinato sold out in tutta Italia, Lazza è pronto a scatenare nuovamente la sua energia live, a partire da stasera, 6 gennaio 2025, al PalaUnical di Mantova. con il ritorno nei palasport con il suo LOCURA TOUR, prodotto da Vivo Concerti.

Artista del roster Me Next, con il suo lavoro in studio “SIRIO” (Island Records) Lazza ha ottenuto in soli due anni un successo sconfinato: oltre 1 miliardo di stream complessivi, il record assoluto di 21 settimane al primo posto nella classifica FIMI, ben 9 Dischi di Platino e tutte le tracce certificate per quello che è a tutti gli effetti un album cult in Italia e non solo.

Forte di questo incredibile successo, Lazza è pronto a tornare a calcare, dal prossimo gennaio, i palchi dei più importanti palazzetti italiani per otto imperdibili appuntamenti. Mantova, Padova, Eboli, Torino, Bologna, Milano, Firenze e Roma avranno l’occasione di rivivere dal vivo le emozioni di “SIRIO”, di “CENERE” e della più recente “100 MESSAGGI” e immergersi nell’atmosfera unica e travolgente che solo Lazza sa creare: delle serate di pura locura, come il titolo del suo ultimo disco di inediti.

Anticipazioni scaletta di Lazza, Locura Tour, 6 gennaio 2025, Mantova

Essendo quella di stasera la data zero del suo Locura Tour, non è ancora stata resa nota la scaletta ufficiale del tour. Non appena disponibili, la aggiorneremo direttamente su questo articolo. A seguire le canzoni portate live durante i suoi ultimi live. A queste dovranno essere aggiunti i brani del suo ultimo disco, Locura.

Ouverture

Molotov

Bugia

Gigolò

Netflix

Re Mida

S!r!

Jefe

Porto Cervo

Chiagne

Zonda

Topboy

Gucci Ski Mask

Sogni d’oro

J

Alibi

Puto

Nessuno

24H

Senza rumore

Nulla di

Catrame

Morto mai

Piove

La fine

Uscito di galera

Cenere

Ferrari RMX

Il concerto di Lazza al PalaUnical Arena di Mantova inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per questa data.