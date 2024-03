Ecco le canzoni che James Blunt canterà in concerto al Forum di Assago a Milano, sabato 2 marzo 2024: scaletta, il live è sold out

Sabato 2 marzo 2024, James Blunt sarà in concerto al Forum di Assago a Milano con la tappa italiana del suo “Who We Used To Be Tour”. I live sono stati annunciati in occasione della pubblicazione del suo nuovo disco, l’omonimo “Who We Used To Be“, settimo album in studio del cantante inglese James Blunt, pubblicato il 27 ottobre 2023 tramite Atlantic Records. È stato preceduto dall’uscita di tre brani, incluso il primo singolo “Beside You”.

Il disco ha debuttato alla posizione 5 della Uk chart, mentre in Italia non è andato oltre il 97esimo gradino della classifica Fimi. A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni eseguite durante la tappa al Forum di Assago a Milano, le informazioni sui biglietti e come arrivare.

La scaletta di James Blunt in concerto al Forum di Assago a Milano

Beside You

Saving a Life

Wisemen

Carry You Home

All the Love That I Ever Needed

Dark Thought

Goodbye My Lover

Glow

High

The Girl That Never Was

PostcardsI Won’t Die With You

Coz I Luv You (Slade cover)

You’re Beautiful

Same Mistake

Stay the Night

OK (Robin Schulz cover)

Monsters

Bonfire Heart

1973

Il concerto di James Blunt al Forum di Assago a Milano è sold out

Non sono più disponibili biglietti per la data di James Blunt in concerto al Forum di Assago a Milano. Il concerto è sold out.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Dall’aereo

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto

Il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.