La scaletta e l’ordine delle canzoni di Brunori Sas in concerto al Mandela Forum a Firenze domenica 16 marzo: il live è sold out

Appuntamento stasera al Mandela Forum di Firenze con Brunori Sas in concerto.

Tra i protagonisti assoluti della 75esima edizione del Festival di Sanremo, che l’ha visto conquistare il podio finale e aggiudicarsi il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo con il brano “L’albero delle noci”, il cantautore è pronto a portare ora tutto il suo mondo di cantautore sui palchi dei principali palasport italiani: è partito da Vigevano il BRUNORI SAS || TOUR 2025, full immersion in 8 date nell’immaginario poetico brunoriano.

Prodotto da Vivo Concerti, il tour segna l’atteso ritorno dal vivo di Dario Brunori a distanza di tre anni dall’ultima avventura nei palazzetti, nonché la primissima occasione per ascoltare live -insieme ai grandi classici di una carriera lunga più di quindici anni- i brani del nuovo progetto discografico “L’albero delle noci”, pubblicato il 14 febbraio per Island Records e forte di debutto ai vertici delle classifiche FIMI e nella top10 degli album più ascoltati al mondo su Spotify.

Proprio intorno al nuovo album è costruita la scaletta, un viaggio lungo 23 canzoni che abbraccia tutto il vecchio repertorio, riarrangiato per l’occasione con una band di 8 elementi -tra cui una piccola sezione fiati: Stefano Amato (basso elettrico, violoncello e mandola contralto), Dario Della Rossa (pianoforte, piano elettrico, sintetizzatori), Simona Marrazzo (voce, solina, percussioni), Mirko Onofrio (sax alto, flauti traversi, clarinetto basso, vibrafono, synth, cori), Max Palermo (batteria e percussioni), Luigi Paese (tromba e flicorno soprano), Gianluca Bennardo (trombone e flicorno baritono) e Lucia Sagretti (violino, viella, voce, theremin), con la direzione musicale di Riccardo Sinigallia.

La scaletta del concerto di Brunori Sas a Firenze, concerto 16 marzo 2025

Ecco la scaletta delle canzoni di Brunori Sas in concerto al Mandela Forum a Firenze.

Il pugile

Il morso di Tyson

La ghigliottina

Uomo nero

La vita com’è

Come stai

Il costume da torero

Pomeriggi catastrofici

Guardia giurata

Per due che come noi

Capita così

Lamezia Milano

Più acqua che fuoco

Al di là dell’amore

Per non perdere noi

Fin’ara luna

Kurt Cobain

Luna nera

Colpo di pistola

Canzone contro la paura

Guardia ’82

La verità

L’albero delle noci

Il concerto inizierà alle 21. Non sono più disponibili biglietti per la data del 16 marzo 2025 a Firenze. Il live è sold out.

Foto | Luca Marenda