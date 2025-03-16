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La scaletta di Brunori Sas a Firenze, concerto al Mandela Forum domenica 16 marzo 2025

La scaletta e l’ordine delle canzoni di Brunori Sas in concerto al Mandela Forum a Firenze domenica 16 marzo: il live è sold out

di Alberto Graziola
La scaletta di Brunori Sas a Firenze, concerto al Mandela Forum domenica 16 marzo 2025
16 Marzo 2025 20:40

Appuntamento stasera al Mandela Forum di Firenze con Brunori Sas in concerto.

Tra i protagonisti assoluti della 75esima edizione del Festival di Sanremo, che l’ha visto conquistare il podio finale e aggiudicarsi il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo con il brano “L’albero delle noci”, il cantautore è pronto a portare ora tutto il suo mondo di cantautore sui palchi dei principali palasport italiani: è partito da Vigevano il BRUNORI SAS || TOUR 2025, full immersion in 8 date nell’immaginario poetico brunoriano.

Prodotto da Vivo Concerti, il tour segna l’atteso ritorno dal vivo di Dario Brunori a distanza di tre anni dall’ultima avventura nei palazzetti, nonché la primissima occasione per ascoltare live -insieme ai grandi classici di una carriera lunga più di quindici anni- i brani del nuovo progetto discografico “L’albero delle noci”, pubblicato il 14 febbraio per Island Records e forte di debutto ai vertici delle classifiche FIMI e nella top10 degli album più ascoltati al mondo su Spotify.

Proprio intorno al nuovo album è costruita la scaletta, un viaggio lungo 23 canzoni che abbraccia tutto il vecchio repertorio, riarrangiato per l’occasione con una band di 8 elementi -tra cui una piccola sezione fiati: Stefano Amato (basso elettrico, violoncello e mandola contralto), Dario Della Rossa (pianoforte, piano elettrico, sintetizzatori), Simona Marrazzo (voce, solina, percussioni), Mirko Onofrio (sax alto, flauti traversi, clarinetto basso, vibrafono, synth, cori), Max Palermo (batteria e percussioni), Luigi Paese (tromba e flicorno soprano), Gianluca Bennardo (trombone e flicorno baritono) e Lucia Sagretti (violino, viella, voce, theremin), con la direzione musicale di Riccardo Sinigallia.

La scaletta del concerto di Brunori Sas a Firenze, concerto 16 marzo 2025

Ecco la scaletta delle canzoni di Brunori Sas in concerto al Mandela Forum a Firenze.

  • Il pugile
  • Il morso di Tyson
  • La ghigliottina
  • Uomo nero
  • La vita com’è
  • Come stai
  • Il costume da torero
  • Pomeriggi catastrofici
  • Guardia giurata
  • Per due che come noi
  • Capita così
  • Lamezia Milano
  • Più acqua che fuoco
  • Al di là dell’amore
  • Per non perdere noi
  • Fin’ara luna
  • Kurt Cobain
  • Luna nera
  • Colpo di pistola
  • Canzone contro la paura
  • Guardia ’82
  • La verità
  • L’albero delle noci

Il concerto inizierà alle 21. Non sono più disponibili biglietti per la data del 16 marzo 2025 a Firenze. Il live è sold out.

Foto | Luca Marenda

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