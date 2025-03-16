La scaletta di Brunori Sas a Firenze, concerto al Mandela Forum domenica 16 marzo 2025
La scaletta e l’ordine delle canzoni di Brunori Sas in concerto al Mandela Forum a Firenze domenica 16 marzo: il live è sold out
Appuntamento stasera al Mandela Forum di Firenze con Brunori Sas in concerto.
Tra i protagonisti assoluti della 75esima edizione del Festival di Sanremo, che l’ha visto conquistare il podio finale e aggiudicarsi il Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo con il brano “L’albero delle noci”, il cantautore è pronto a portare ora tutto il suo mondo di cantautore sui palchi dei principali palasport italiani: è partito da Vigevano il BRUNORI SAS || TOUR 2025, full immersion in 8 date nell’immaginario poetico brunoriano.
Prodotto da Vivo Concerti, il tour segna l’atteso ritorno dal vivo di Dario Brunori a distanza di tre anni dall’ultima avventura nei palazzetti, nonché la primissima occasione per ascoltare live -insieme ai grandi classici di una carriera lunga più di quindici anni- i brani del nuovo progetto discografico “L’albero delle noci”, pubblicato il 14 febbraio per Island Records e forte di debutto ai vertici delle classifiche FIMI e nella top10 degli album più ascoltati al mondo su Spotify.
Proprio intorno al nuovo album è costruita la scaletta, un viaggio lungo 23 canzoni che abbraccia tutto il vecchio repertorio, riarrangiato per l’occasione con una band di 8 elementi -tra cui una piccola sezione fiati: Stefano Amato (basso elettrico, violoncello e mandola contralto), Dario Della Rossa (pianoforte, piano elettrico, sintetizzatori), Simona Marrazzo (voce, solina, percussioni), Mirko Onofrio (sax alto, flauti traversi, clarinetto basso, vibrafono, synth, cori), Max Palermo (batteria e percussioni), Luigi Paese (tromba e flicorno soprano), Gianluca Bennardo (trombone e flicorno baritono) e Lucia Sagretti (violino, viella, voce, theremin), con la direzione musicale di Riccardo Sinigallia.
La scaletta del concerto di Brunori Sas a Firenze, concerto 16 marzo 2025
Ecco la scaletta delle canzoni di Brunori Sas in concerto al Mandela Forum a Firenze.
- Il pugile
- Il morso di Tyson
- La ghigliottina
- Uomo nero
- La vita com’è
- Come stai
- Il costume da torero
- Pomeriggi catastrofici
- Guardia giurata
- Per due che come noi
- Capita così
- Lamezia Milano
- Più acqua che fuoco
- Al di là dell’amore
- Per non perdere noi
- Fin’ara luna
- Kurt Cobain
- Luna nera
- Colpo di pistola
- Canzone contro la paura
- Guardia ’82
- La verità
- L’albero delle noci
Il concerto inizierà alle 21. Non sono più disponibili biglietti per la data del 16 marzo 2025 a Firenze. Il live è sold out.
Foto | Luca Marenda