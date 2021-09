Il regolamento di Sanremo Giovani 2021 appena pubblicato conferma i rumors circolati qualche giorno fa: per il suo terzo Festival di Sanremo, Amadeus riparte da Claudio Baglioni. In che senso? Nel senso che a Sanremo 2022 non ci sarà la Sezione Nuove Proposte e i vincitori di Sanremo Giovani andranno in gara direttamente da Big. L’ultima volta era successo nel 2019, con Mahmood ed Einar, e sappiamo come è andata a finire: Mahmood vinse Sanremo 2020 con Soldi e sfiorò anche la vittoria all’Eurovision Song Contest.

Il direttore Artistico Amadeus, quindi, riparte da lì: non ci sarà il torneo parallelo di 8 aspiranti cantanti per il titolo di vincitore delle Nuove Proposte, il che dovrebbe aiutare a rendere più snelle le serate, sempre che non si aumenti ancora di più il numero dei Big in gara. Lo scorso anno, lo ricordiamo, ci furono 26 Big in gara + gli 8 Giovani per la sezione Nuove Proposte ed è difficile dimenticare la durata delle serate.

In attesa di capire come sarà strutturato il 72esimo Festival di Sanremo, in programma dal 2 al 5 febbraio 2022, vediamo nel dettaglio le novità del Regolamento di Sanremo Giovani 2021.

Sanremo Giovani 2021, la finale

Partiamo dalla fine: la serata finale di Sanremo Giovani 2021 va in onda su Rai 1 il 15 dicembre in prima serata. Dodici i finalisti ammessi alla serata finale, in gara per i due posti tra i Big del 72esimo Festival: 8 arrivano dalle selezioni di Sanremo Giovani, 4 da Area Sanremo.

Immaginiamo che la serata finale di Sanremo Giovani 2021 sia anche l’occasione per annunciare i BIG di Sanremo 2022.

Sanremo Giovani 2021, requisiti

Si abbassa l’età per partecipare a Sanremo Giovani: non bisogna più essere necessariamente maggiorenni, ma bisogna aver compiuto tra i 16 e i 29 anni alla data dell’1 gennaio 2022.

Altro elemento interessante quello di dover essere

“già presente nel mercato della musica con l’avvenuta commercializzazione di almeno due brani singoli (diversi dal brano “nuovo” da presentare alle Selezioni) alla data dell’invio della domanda di partecipazione in regola con il bollino SIAE (se su CD o altro supporto fisico) o certificazione di iscrizione a piattaforme abilitate alla commercializzazione (se su digital stores) o all’offerta in streaming a pagamento, anche se registrati dall’Artista con diversa Casa discografica e/o con diversa formazione”.

No neofiti, insomma.

Sanremo Giovani 2021, come partecipare

Le Case discografiche dovranno inviare all’Organizzazione del Festival le domande di partecipazione dei propri Artisti con le relative canzoni “nuove” attraverso il sito www.sanremo.rai.it. a partire dalle ore 11.00 di giovedì 16 settembre 2021 e tassativamente entro e non oltre sabato 16 ottobre 2021. Nel dettaglio l’accesso alla sessione di upload sarà consentito sino alle ore 18.00 del 16 ottobre 2021. Per i dettagli sulle procedure per la candidatura vi rimandiamo vi rimandiamo al sito ufficiale.

Sanremo Giovani 2021, audizioni

La selezione dei 12 finalisti che si scontreranno per i due posti disponibili tra i Big di Sanremo 2022 vede tre step:

Il direttore artistico Amadeus e la Commissione Musicale da lui presieduta ascoltano tutti i brani iscritti alla selezione e in regola con i requisiti di partecipazione (per i dettagli, vi rimandiamo al regolamento completo); i migliori 30 accederanno a un’Audizione dal vivo nella Sala A di Via Asiago nella quale dovranno far ascoltare alla Commissione Musicale due brani inediti, uno per Sanremo Giovani e uno da presentare a Sanremo 2022 in caso di vittoria; i migliori 8 arrivano alla serata finale del 15 dicembre; a loro si aggiungono altri 4 artisti scelti sempre dalla Commissione musicale tra i vincitori del contest Area Sanremo.

Da segnalare che all’audizione dal vivo è invitato da regolamento anche il vincitore di Castrocaro 2021, che dovrà partecipare con una canzone nuova: deve comunque possedere i requisiti richiesti e iscriversi regolarmente come tutti gli altri. Ricordiamo che il vincitore del Festival di Castrocaro 2021 è Simo Veludo: per lui una nuova avventura da tentare.