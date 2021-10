I 46 cantanti ammessi alla selezione finale di Sanremo Giovani 2021 (avrebbero dovuto essere 30 ma il numero è stato aumentato per “la grande qualità delle canzoni proposte”, stando al comunicato ufficiale) sono stati annunciati ufficialmente.

La Commissione Artistica, presieduta dal direttore artistico Amadeus e da Claudio Fasulo, Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, ha esaminato le oltre 700 domande di partecipazione giunte quest’anno, arrivando a 45 artisti ai quali si è aggiunto il vincitore del Festival di Castrocaro (Simo Veludo).

I 46 giovani artisti selezionati saranno protagonisti delle audizioni, esibendosi davanti alla Commissione Artistica, che, verso fine novembre, annuncerà gli 8 cantanti che, insieme ai 4 artisti provenienti da Area Sanremo, parteciperanno alla serata di Sanremo Giovani del prossimo 15 dicembre. Da questa serata, usciranno i nomi dei due artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2022, in gara insieme ai 22 Big.

Molti, i cantanti già conosciuti al grande pubblico, grazie ai talent show: da Amici, troviamo Federico Baroni, Martina Beltrami, Enula ed Esa; da X Factor, invece, troviamo Blind, Kaze, i Manitoba e MyDrama; da The Voice, infine, troviamo Thomas Cheval.

Da segnalare, anche la presenza di Angelina Mango, figlia d’arte di Mango e Laura Valente, e di Matteo Faustini, già partecipante a Sanremo, nella categoria Nuove Proposte, nel 2020.

Di seguito, la lista completa dei 46 artisti.

Sanremo Giovani 2021: i 46 cantanti ammessi

1. Bais – Che fine mi fai

2. Federico Baroni – Chilometri

3. Martina Beltrami – Parlo di te

4. Berna – Re Artù

5. Blind – Non mi perdo più

6. Edoardo Brogi – Pioveranno sassi

7. Carolina – Nemmeno le nuvole

8. Thomas Cheval – Sale

9. Ditta Marinelli – Male Malo Mala

10. Drama – Ma tu lo sai che

11. Elasi – Lap Dance

12. Enula – Il buio (mi calma)

13. Esa – Come mai

14. Esseho – Arianna

15. Francesco Faggi – Mentalmente instabile

16. Matteo Faustini – Autogol

17. Marta Festa – Tiberio

18. Diego Formoso – Anche una sola notte

19. Fusaro – Senza coloranti aggiunti

20. Giuse The Lizia – Bee Gees

21. Kaze – Volevo portarti al mare

22. Malvax – Zanzare

23. Angelina Mango – La mia buona colazione

24. Manitoba – Pesci

25. Matilde G – Lasciami qui

26. Mida – Lento

27. Melissa Morandini – Rumore

28. Giulia Mutti – Notte fonda

29. MyDrama – Soli

30. Nebraska – Jonio

31. Nuvolari – Farabutto

32. Obi – Ispirazione

33. Oli? – Smalto e Tinta

34. Opposite – Settembre

35. Quomo – Animali

36. Matteo Romano – Testa e Croce

37. Royahl – Trap Boy

38. Samia – Fammi respirare

39. Santi Francesi – Signorino

40. Scozia – Britney

41. Tananai – Esagerata

42. Aurora Tumiatti – Maschere

43. Viito – Naturale

44. Yuman – Mille notti

45. Zo Vivaldi – Spero di star male

46. Simo Veludo – Anni ’60