I Jalisse, secondo le indiscrezioni, faranno parte dei big a Sanremo 2027 dopo quasi 30 anni

Sanremo 2027, il ritorno dei Jalisse dopo quasi 30 anni di assenza: perché De Martino li ha voluti

Il nome dei Jalisse torna a girare attorno al Festival di Sanremo. Stavolta, però, non come semplice rito delle candidature finite nel nulla. Secondo le indiscrezioni rilanciate da Quotidiano Nazionale, Stefano De Martino avrebbe preso seriamente in considerazione Alessandra Drusian e Fabio Ricci per il cast dei Big di Sanremo 2027, a trent’anni dalla vittoria con “Fiumi di parole”.

Per ora resta una voce da confermare. Ma è bastata a riaccendere una delle storie più riconoscibili, e più raccontate, della memoria recente del Festival.

Jalisse a Sanremo, il brano che avrebbe convinto De Martino

Al centro di tutto, più che la nostalgia, ci sarebbe la canzone. Stando alle voci circolate, De Martino sarebbe rimasto colpito dal brano presentato dai Jalisse per la prossima edizione del Festival, tanto da valutarne l’ingresso tra i Big.

La conferma ufficiale, però, non c’è ancora: per il cast definitivo bisognerà aspettare l’annuncio previsto l’11 dicembre su Rai 1. In queste settimane il toto-nomi ha già tirato dentro diversi artisti, tra ritorni possibili e candidature più o meno forti.

Ma quello dei Jalisse pesa in modo diverso. Se davvero dovessero tornare in gara, non sarebbe solo il rientro di un duo all’Ariston. Sarebbe una lunga assenza che diventa notizia televisiva, musicale e popolare.

Sanremo, certo, si decide sulle canzoni. Ma vive anche delle storie che quelle canzoni si portano dietro. E quella di Drusian e Ricci è ormai parte del racconto sanremese quasi quanto molte partecipazioni ufficiali.

Trent’anni dopo “Fiumi di parole”: da esclusi ricorrenti a simbolo del Festival

I Jalisse vinsero Sanremo nel 1997 con “Fiumi di parole”, portando poi il brano anche all’Eurovision Song Contest. Da allora, però, il loro rapporto con il Festival è diventato una lunga serie di tentativi mancati, domande presentate e porte rimaste chiuse.

Proprio questa ripetizione ha trasformato la loro vicenda in qualcosa di più di una normale storia discografica. Anno dopo anno, l’esclusione dei Jalisse è diventata un appuntamento fisso della conversazione sanremese: meme, battute sui social, ironia, ma anche una specie di affetto collettivo che ha finito per andare oltre la musica.

Un eventuale ritorno nel 2027 avrebbe quindi un doppio significato. Da una parte riporterebbe al centro due artisti spesso raccontati più per le mancate partecipazioni che per ciò che hanno pubblicato dopo la vittoria.

Dall’altra offrirebbe a De Martino una scelta dal peso simbolico evidente: rimettere sul palco una storia rimasta sospesa per trent’anni, trasformando una “maledizione” pop in uno dei momenti più commentati del Festival.

Resta da capire se l’indiscrezione diventerà realtà. Intanto, il solo fatto che il nome dei Jalisse sia tornato tra quelli più discussi dice già molto: Sanremo continua a nutrirsi non solo di canzoni, ma anche di memoria, attesa e riconoscibilità popolare.