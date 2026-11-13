The Voice Senior 2026, finale in diretta: favoriti, team e regolamento del televoto

The Voice Senior è alla finale per questa edizione: finalisti, favoriti, premi e modalità di voto

The Voice Senior è arrivato anche quest’anno alla sua finale, che andrà in onda stasera su Rai 1, con Antonella Clerici come sempre al timone.

In gara sono rimasti dodici concorrenti, tre per squadra, scelti dai coach dopo la semifinale. A decidere il vincitore sarà il televoto. Tra i nomi più osservati c’è Francesca Magnelli, artista del team Arisa.

The Voice Senior, i dodici finalisti in gara: le scelte decisive dei coach

La finale riparte dai dodici cantanti che hanno superato la semifinale. Ogni squadra è stata ridotta a tre concorrenti e così Arisa, Nek, Fiorella Mannoia e il duo Clementino-Rocco Hunt arrivano all’ultima puntata con team numericamente alla pari, ma molto diversi per storie, esperienza e peso televisivo.

Nel team Nek ci sono Paolo Falchi, Vittorio Gasso e Cristina Orsi, conosciuta anche come Kiki. Fiorella Mannoia porta in finale Fabiana Fraioli, Sabrina Brodosi e Anna Cuomo.

Arisa punta su Giovanni Scribano, Francesca Magnelli e Chantal Guerlement, mentre Clementino e Rocco Hunt si affidano a Giosuè Tortorelli, Rosella Vespignani e Giulia Maglione.

Le decisioni prese in semifinale hanno lasciato fuori anche nomi pesanti: tra gli esclusi ci sono Ivano Calcagno, già visto in passato sul palco di Sanremo, Claudio Sanfilippo, Carlo Lana, ex componente de La Strana Società, e Beppe Dettori, già voce dei Tazenda. Una selezione secca, che consegna al pubblico una finale aperta, ma con alcuni equilibri già abbastanza chiari.

Francesca Magnelli e gli altri nomi da tenere d’occhio per la vittoria

Tra i profili più forti c’è Francesca Magnelli, in arte Francis, concorrente del team Arisa. Ha 62 anni, vive a Lucca ed è un’artigiana decoratrice. In semifinale ha colpito con “Nei giardini che nessuno sa” di Renato Zero, portando sul palco voce, presenza e una storia personale capace di arrivare al pubblico.

La sua partecipazione è stata seguita con attenzione anche per il percorso di affermazione della propria identità di donna transgender, raccontato dal programma con un taglio emotivo ma senza spostare il centro della gara: a contare restano le interpretazioni e la capacità di convincere chi vota da casa. Non è però l’unica da seguire.

Paolo Falchi, nella squadra di Nek, aveva convinto tutti e quattro i coach già alle Blind Auditions con “Everytime You Go Away” di Paul Young, un consenso largo che in finale può fare la differenza. Cristina Orsi porta una voce potente e riconoscibile, mentre Sabrina Brodosi è arrivata all’ultimo atto dopo una semifinale considerata tra le più solide. Con il televoto, però, non basta cantare bene: contano anche il percorso fatto in tv, il brano scelto e il momento emotivo della serata.

Modalità di voto e premi

Il vincitore di The Voice Senior 2026 sarà scelto dal pubblico con il televoto durante la diretta. Stavolta, quindi, non saranno i coach a decidere l’esito finale: Arisa, Nek, Fiorella Mannoia, Clementino e Rocco Hunt accompagneranno i loro concorrenti, ma l’ultima parola passerà agli spettatori.

I finalisti canteranno brani assegnati dai rispettivi coach e la votazione stabilirà chi raccoglierà l’eredità di Francesco De Siena, vincitore della sesta edizione nella squadra di Nek.

In palio c’è anche la possibilità di pubblicare un brano con Warner Music Italia, un premio che dà alla vittoria un peso concreto anche sul piano discografico, oltre alla visibilità televisiva.