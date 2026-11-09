Sanremo 2027, gli indizi di De Martino ad Affari Tuoi: Noemi, Brancale, Gaia e Stash nel toto big

Mancano meno di 100 giorni al prossimo Festival di Sanremo e il gioco del toto Big è entrato nel vivo. A far parlare, in particolare, sono le ospitate musicali ad Affari Tuoi, il programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, che sarà anche alla guida del prossimo Festival.

In poche settimane, nello studio dei pacchi sono passati Noemi, Serena Brancale, Gaia e Stash. Abbastanza per accendere la curiosità sanremese e trasformare semplici apparizioni tv in possibili indizi.

Le ospitate su Rai 1 che accendono il toto Ariston

La sequenza non è sfuggita a chi segue da vicino le mosse verso Sanremo 2027. Il 12 ottobre ad Affari Tuoi è arrivata Noemi. Il 22 ottobre è toccato a Serena Brancale. Il 29 ottobre è stata la volta di Gaia, anche con un medley. Poi, il 3 novembre, Stash, frontman dei The Kolors, ha portato nello studio di Rai 1 alcune hit della band.

Quattro nomi diversi per storia, pubblico e stile, ma tutti compatibili con un possibile cast dell’Ariston. Noemi è ormai una presenza riconoscibile nella storia recente del Festival.

Serena Brancale si è ritagliata negli ultimi anni uno spazio tra pop, soul e scrittura d’autore. Gaia è una delle voci femminili più riconoscibili della nuova generazione.

Stash e i The Kolors, invece, hanno già mostrato di saper parlare al grande pubblico televisivo. Va detto con chiarezza: al momento non ci sono annunci ufficiali né conferme sulla loro partecipazione a Sanremo 2027.

Le ospitate ad Affari Tuoi restano, formalmente, momenti di spettacolo dentro un programma di access prime time. Però, nel linguaggio televisivo che accompagna ogni avvicinamento al Festival, certe presenze ripetute finiscono per pesare.

Sanremo vive anche di segnali, letture laterali, coincidenze che il pubblico prova a decifrare. Una comparsata non basta per parlare di candidatura. Ma quando gli artisti iniziano a girare attorno al conduttore e direttore artistico, i puntini vengono uniti quasi da soli.

De Martino tra coincidenze e strategia: così cresce l’attesa per il suo primo Festival

Il punto, più ancora dei singoli nomi, è Stefano De Martino e il modo in cui sta preparando il terreno per il suo primo Sanremo. Affari Tuoi oggi è una delle vetrine più forti di Rai 1.

E il conduttore ha già dimostrato di saperla usare non solo come game show, ma come spazio più largo, capace di accogliere musica, improvvisazione e piccoli momenti di spettacolo senza perdere la sua identità. Da qui nasce la domanda: le apparizioni di Noemi, Brancale, Gaia e Stash sono semplici incursioni pensate per movimentare le puntate, oppure fanno parte di un’attesa costruita passo dopo passo verso l’Ariston? Per ora la risposta deve restare prudente.

Sanremo 2027, in programma dal 16 al 20 febbraio, sarà un passaggio decisivo per De Martino, chiamato a dare una sua impronta al Festival dopo stagioni televisivamente molto forti. La scelta dei Big sarà uno dei nodi più osservati: dovrà tenere insieme nomi popolari, credibilità musicale, attenzione alle nuove generazioni e quella quota di sorpresa che spesso accende il racconto del Festival ancora prima delle canzoni.

In questo senso, Affari Tuoi potrebbe diventare una sorta di anticamera dell’Ariston. Non un luogo di annunci, almeno per ora, ma uno spazio dove misurare presenze, confidenza televisiva e reazione del pubblico. Coincidenza o strategia, la macchina sanremese sembra già essersi messa in moto.