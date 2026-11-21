Al Bano ha annunciato che non ci sarà a Sanremo 2027 per sua volontà: prenderà un anno ‘sabbatico’

Al Bano non sarà a Sanremo 2027. Almeno per ora, e almeno stando alle sue ultime parole. In un’intervista al Fatto Quotidiano, il cantante di Cellino San Marco ha detto di essersi preso “un anno sabbatico dal Festival”, escludendo sia la gara sia una presenza da ospite o super ospite. Una distanza netta, arrivata dopo mesi di frasi tutt’altro che distese sul suo rapporto con la kermesse e con le ultime direzioni artistiche.

Al Bano e Sanremo, pausa nel 2027: resta il sogno del sedicesimo Festival

Per Al Bano, il Festival di Sanremo non è mai stato una tappa qualsiasi. Con quindici partecipazioni in gara, è tra i nomi più presenti nella storia della manifestazione, al pari di artisti come Milva, Anna Oxa, Toto Cutugno e Peppino di Capri. Anche per questo il suo passo indietro sul 2027 pesa più di una semplice smentita nel toto-nomi: ferma, almeno per il momento, la corsa verso quella sedicesima partecipazione che il cantante pugliese ha indicato più volte come un traguardo personale.

“Quest’anno non ho pensato minimamente di andarci, mi sono preso un anno sabbatico dal Festival. Né da ospite né da super ospite, anche perché per Sanremo vuol dire partecipare alla gara”, ha spiegato. Il punto, dunque, non è solo la mancata candidatura. È la scelta di sospendere ogni possibile coinvolgimento, dopo una fase in cui il dialogo con il Festival si era fatto complicato.

L’ultima volta in gara risale al 2017. Negli ultimi mesi, però, Al Bano aveva espresso pubblicamente il proprio malumore, lamentando contatti che, secondo lui, non avrebbero tenuto conto del peso della sua storia artistica.

In altre interviste aveva richiamato l’epoca di Pippo Baudo e usato toni duri parlando di alcune ipotesi sanremesi poi sfumate. Eppure il legame resta forte: dal debutto del 1968 con “La siepe” alla vittoria del 1984 con Romina Power in “Ci sarà”, passando per “Felicità”, “Nostalgia canaglia”, il ritorno da solista con “È la mia vita” e i podi con “Nel perdono” e “Amanda è libera”.

In autunno, a Verissimo, Al Bano aveva ribadito il desiderio di fare “un ultimo Festival da concorrente”, escludendo però un ritorno in coppia con Romina Power: quel Sanremo finale, nelle sue intenzioni, dovrebbe essere da solo. La rinuncia al 2027, quindi, non cancella quel progetto. Lo rimanda. E lo lega ancora di più a una condizione precisa: tornare soltanto quando, per lui, ci saranno le condizioni giuste.