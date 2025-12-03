Sanremo 2026, tutti i Big esclusi, tra polemiche e delusioni

Sanremo 2026, comincia la polemica dietro la kermesse: tutti i Big esclusi e le delusioni di molti cantanti.L’annuncio dei trenta Big che saliranno sul palco dell’Ariston nel febbraio 2026 ha acceso il dibattito ancor prima dell’inizio del Festival. Come accade ogni anno, la selezione guidata da Carlo Conti ha generato entusiasmo e delusione in egual

Sanremo 2026, comincia la polemica dietro la kermesse: tutti i Big esclusi e le delusioni di molti cantanti.

L’annuncio dei trenta Big che saliranno sul palco dell’Ariston nel febbraio 2026 ha acceso il dibattito ancor prima dell’inizio del Festival. Come accade ogni anno, la selezione guidata da Carlo Conti ha generato entusiasmo e delusione in egual misura, rivelando quanto la manifestazione resti un punto di riferimento centrale per la musica italiana. Tra dichiarazioni ufficiali, reazioni a caldo e smentite, il tema degli esclusi ha conquistato rapidamente l’attenzione, trasformandosi in un osservatorio interessante sul rapporto tra artisti, pubblico e industria discografica.

Sanremo 2026, tutti quelli che non parteciperanno

La lunga lista di cantanti rimasti fuori dal Festival, pubblicata da Il Messaggero, comprende nomi appartenenti a generazioni e mondi musicali diversi: da Anna Tatangelo a Nina Zilli, da Mr. Rain a Carl Brave, fino a Fred De Palma, Frah Quintale, Il Tre, Chiara Galiazzo, Benji & Fede, Aiello, Mecna, Nada e i Fast Animals and Slow Kids. Un insieme eterogeneo che testimonia la varietà delle proposte arrivate alla commissione artistica: oltre 270 brani, secondo quanto dichiarato da Carlo Conti.

L’esclusione dei Jalisse ha rappresentato, come sempre, un capitolo a sé. Per il duo – vincitore nel 1997 con Fiumi di parole – si tratta del ventinovesimo tentativo non andato a buon fine. La loro reazione sui social, tra ironia e resilienza, ha riacceso la conversazione sul loro rapporto storico con la kermesse. Il messaggio diffuso, nel quale affermano che “le domande rimangono, ma noi ci rialziamo sempre”, sintetizza il sentimento di chi continua a misurarsi con una selezione severa ma ambita.

Lorenzo Fragola ha scelto un tono misurato, invitando alla continuità del percorso musicale: un modo per spostare l’attenzione dalla competizione al lavoro creativo. Shade, invece, ha affidato il proprio disappunto a un freestyle sui social, giocando sull’ironia ma lasciando trapelare l’amarezza per l’esclusione.

Non sono mancate, però, situazioni differenti. Alcuni cantanti citati fra gli esclusi hanno smentito di aver presentato un brano, come La Niña, che ha chiarito la propria posizione attraverso un messaggio diffuso nelle sue stories. Un episodio che alimenta interrogativi sulla comunicazione intorno alla lista degli esclusi, spesso costruita su indiscrezioni non sempre confermate.

Il tema delle esclusioni mette in luce, ancora una volta, la complessità del processo di selezione sanremese. La presenza simultanea di big affermati, giovani emergenti e contaminazioni stilistiche è uno dei tratti distintivi delle edizioni più recenti. La scelta dei trenta artisti, per quanto inevitabilmente divisiva, riflette il tentativo di raccontare un panorama musicale ampio, in costante trasformazione.

Sanremo, in fondo, rimane un punto d’osservazione privilegiato sullo stato della musica italiana. Le reazioni dei cantanti esclusi mostrano quanto la partecipazione alla gara sia percepita, ancora oggi, come un’occasione significativa di visibilità e di riconoscimento professionale. Allo stesso tempo, mettono in evidenza la fragilità e la determinazione che convivono nel percorso artistico di molti musicisti.