La prima serata del Festival di Sanremo 2025 di martedì 11 febbraio in diretta: opinioni e commenti, la scaletta dei cantanti, esibizioni, ospiti e live minuto per minuto

Sanremo 2025, prima serata in diretta dalle 20.40: la scaletta con l’ordine delle esibizioni, cantanti in gara e diretta dalle 20.40

Il Festival di Sanremo 2025 parte stasera, 11 febbraio, a partire dalle 20.40, in diretta su Rai 1. Alla conduzione Carlo Conti, dopo i 5 anni di successo con Amadeus presentatore e direttore artistico. Noi di Soundsblog commenteremo questo primo appuntamento, minuto per minuto.

29 canzoni in gara, giovani voci e artisti con decenni di carriera e di successi, tutti sul palco del tempio della musica italiana: il Teatro Ariston. Queste le parole di Conti nel parlare di questa 75esima edizione del Festival:

Un Festival con una conduzione corale e all’insegna dell’amicizia: questo è il Sanremo che ho immaginato. Una conduzione corale fatta con divertimento e leggerezza. Mi piace ricordare una frase che sul palco dell’Ariston disse Ezio Bosso prima della sua esibizione del 2016: ‘La musica, come la vita, si fa insieme’

Con la regia di Maurizio Pagnussat, la kermesse musicale sarà in onda da martedì 11 a sabato 15 febbraio su Rai 1, Rai Radio2, RaiPlay e Rai 4K, al numero 210 di Tvsat.

Sanremo 2025, prima serata: chi sono i co-conduttori

Conti torna alla guida della kermesse scegliendo di farsi accompagnare da 12 co-conduttori: nella prima serata ad affiancare il direttore artistico saranno Antonella Clerici e Gerry Scotti.

Sanremo 2025, i cantanti Big in gara

Cuore della manifestazione, la musica e i cantanti in gara. Tutti i cantanti saranno accompagnati dall’Orchestra del Festival, composta come sempre da musicisti professionisti in parte scelti dalla Rai e in parte messi a disposizione dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, e dai vocalist.

Ecco gli artisti con i titoli dei brani

Achille Lauro, Incoscienti giovani

Gaia, Chiamo io Chiami tu

Coma_Cose, Cuoricini

Francesco Gabbani, Viva la vita

Willie Peyote, Grazie ma no grazie

Noemi, Se t’innamori muori

Rkomi, Il ritmo delle cose

Modà, Non ti dimentico

Rose Villain, Fuorilegge

Brunori SAS, L’albero delle noci

Irama, Lentamente

Clara, Febbre

Massimo Ranieri, Tra le mani un cuore

Sarah Toscano, Amarcord

Fedez, Battito

Simone Cristicchi, Quando sarai piccola

Joan Thiele, Eco

The Kolors, Tu con chi fai l’amore

Bresh, La tana del granchio

Marcella Bella, Pelle diamante

Tony Effe, Damme ‘na mano

Elodie, Dimenticarsi alle 7

Olly, Balorda nostalgia

Francesca Michielin, Fango in paradiso

Lucio Corsi, Volevo essere un duro

Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento, La mia parola

Serena Brancale, Anema e core

Rocco Hunt, Mille vote ancora

Giorgia, La cura per me

Sanremo 2025, la scaletta della prima serata

La scaletta con l’ordine di esibizione degli artisti sarà resa ufficiale durante la conferenza stampa di martedì mattina, 11 febbraio 2025.

Ecco la scaletta e l’ordine delle esibizioni di questa prima serata del Festival di Sanremo 2025:

Gaia

Francesco Gabbani

Rkomi

Noemi

Irama

Coma_Cose

Simone Cristicchi

Marcella Bella

Achille Lauro

Giorgia

Willie Peyote

Rose Villain

Olly

Elodie

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento

Massimo Ranieri

Tony Efe

Serena Brancale

Bronori Sas

Modà

Clara

Lucio Corsi

Fedez

Bresg

Sarah Toscano

Joan Thiele

Rocco Hunt

Francesca Michielin

The Kolors

Gli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2025

Nella prima serata a portare un messaggio di pace ci saranno le cantanti Noa, israeliana, e Mira Awad, palestinese, che proporranno una loro versione di “Imagine” di John Lennon. Sempre nella serata inaugurale del festival, arriverà tutta l’energia di Jovanotti.

Dove e come vedere il Festival di Sanremo 2025

La prima serata del Festival sarà trasmesso in diretta su Rai 1 dalle 20.40 dopo il consueto appuntamento con il PrimaFestival.

Il pubblico di RaiPlay potrà anche seguire in diretta, o rivedere in formato clip, le interviste ai cantanti e gli ospiti realizzate da Ema Stokholma e Gino Castaldo nello studio della Visual Radio di Rai Radio2 nel backstage del Teatro Ariston. Per creare un filo diretto con i telespettatori, RaiPlay dall’11 al 15 febbraio alle 17.00 proporrà il format original “Conversazione – Sanremo Edition”: il pubblico potrà telefonare per parlare con i protagonisti della kermesse e conoscere tutte le curiosità del Festival.

Anche RaiPlay Sound seguirà il Festival: le cinque serate e le interviste a caldo di Gino Castaldo ed Ema Stokholma saranno disponibili in diretta su Radio2, mentre on demand saranno disponibili le clip con le canzoni, gli ospiti e i monologhi. In piattaforma anche le puntate speciali dei programmi di Radio Rai e il nuovo programma di Rai Radio2 “Sanremo è sempre più blues”. Tanti i contenuti extra sulla storia del Festival: “Sanremo Story”, il podcast “Molto rumore per Sanremo” e “Radio Sanremo – Non solo brutte”.

Sanremo 75 sarà raccontato in modo corale immersivo anche dai social. Gli account ufficiali del Festival (X, Facebook, Instagram, TikTok e il canale broadcast di RaiPlay su WhatsApp), gli account social di Rai1 e RaiPlay, di Rai Radio2, Rai Ufficiale, Ufficio Stampa Rai, RaiPlay Sound, RaiNews e Rai Accessibilità faranno gioco di squadra per diffondere i contenuti legati alla manifestazione tutti targati #Sanremo2025.

La musica unisce oltre le barriere e Sanremo rinnova il suo impegno ad essere veramente inclusivo. Rai Pubblica Utilità, oltre alla sottotitolazione, l’audiodescrizione e la traduzione LIS su RaiPlay, realizzerà le strisce quotidiane “Sanremo Accessibile 2025 il giorno dopo… dietro le quinte tra interviste e curiosità” e “Sanremo 2025 il giorno dopo… dettagli e curiosità”.

Suzuki Stage, chi è il cantante di martedì 11 febbraio 2025

Come ormai da tradizione, il festival moltiplica i suoi palchi e con essi la possibilità di ascoltare musica, coinvolgendo la città. In piazza Colombo il Suzuki Stage avrà diversi protagonisti per ogni serata. Si parte martedì 11 febbraio con Raf.