Nella seconda serata di Sanremo 2024 ci sarà anche Mirko Casadei, figlio del “Re del Liscio” Raoul per festeggiare 70 anni di “Romagna Mia”.

Sanremo 2024, Mirko Casadei ospite per celebrare i 70 anni di “Romagna Mia”

Alla rosa degli ospiti musicali del Festival di Sanremo 2024 si aggiunge Mirko Casadei. Mercoledì 7 febbraio, nella seconda serata del Festival, il figlio del maestro Raoul Casadei celebrerà i 70 anni di Romagna Mia, brano immortale dell’Orchestra Casadei che nel 1954 ebbe successo proprio grazie al “Re del Liscio“.

Accompagnato da Marco Lazzarini al sax, Stefano Giugliarelli alla chitarra e voce, e Valeria Magnani al violino e voce, impreziosirà con questo tocco d’autore la performance dei giovani artisti dell’orchestra della generazione Z “Santa Balera”.

La partecipazione arriva esattamente a 50 anni di distanza da quella in cui l’Orchestra Casadei, allora guidata da Raoul, debuttò con “La Canta”.

Sanremo 2024, Mirko Casadei ospite: “Romagna mia inno del nostro Paese”

L’annuncio dell’ospitata di Mirko Casadei al Festival di Sanremo 2024 è stato ufficializzato in un comunicato ufficiale Rai:

“Non poteva mancare all’appuntamento voluto da Amadeus in questa grande festa della musica, l’erede della prestigiosa tradizione, figlio del leggendario “Re del Liscio” Raoul Casadei, che l’ha portata oltre i confini nazionali. Se Raoul l’ha resa un brano amato e conosciuto in tutta Italia da nord a sud, è grazie al grande lavoro di ricerca e contaminazione con artisti italiani e internazionali che Mirko porta avanti da anni, se “Romagna mia” è un inno del nostro Paese conosciuto in tutto il mondo“.

Prosegue:

“Un brano citato persino dal Presidente Mattarella nel corso del tradizionale discorso di Capodanno – conclude l’annuncio – che, nel ricordare i tragici momenti delle alluvioni che hanno devastato la Regione nel maggio 2023, ha sottolineato la capacità di resilienza del popolo romagnolo e l’operosa solidarietà degli Angeli del Fango che insieme hanno unito le forze intonando questa canzone“.

L’Ariston è dunque pronto per diventare la più grande balera d’Italia per una sera omaggiando un brano iconico del Liscio, nel ricordo del suo ‘Re’ Raoul.