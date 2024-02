Il Premio della Critica dell’edizione 2024 del Festival di Sanremo è stato vinto da Loredana Bertè con la canzone Pazza.

La cantante, quindi, vince per la prima volta il premio che, dal 1996, è intitolato a sua sorella Mia Martini che fu la prima vincitrice in assoluto del premio, istituito nel 1982, e che nel corso della sua carriera, ha vinto in totale il premio per tre volte (nel 1982 con E non finisce mica il cielo, nel 1989 con Almeno tu nell’universo e nel 1990 con La nevicata del ’56).

Già martedì 7 febbraio, in occasione della prima serata, la canzone di Loredana Bertè era risultata al primo posto nella classifica basata unicamente sul voto della giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Loredana Bertè, che riceverà il premio in sala stampa e non sul palco del Teatro Ariston, succede a Colapesce Dimartino che, l’anno scorso, si sono aggiudicati il Premio della Critica grazie alla canzone Splash.

Sanremo 2024: tutti gli altri premi

Nel corso della finale di Sanremo 2024, verranno consegnati anche altri riconoscimenti.

Il Premio Sala Stampa Radio-TV-Web Lucio Dalla è stato vinto da Angelina Mango con la canzone La Noia.

A seguire, verrà consegnato il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

Subito dopo, sarà il turno del vincitore del Premio Giancarlo Bigazzi alla miglior composizione musicale.

Ricordiamo anche che i Negramaro hanno vinto il Premio Lunezia per il valore musical-letterario della loro canzone Ricominciamo Tutto e che Clara, con la canzone Diamanti Grezzi, ha ottenuto il Premio Enzo Jannacci NuovoIMAIE alla migliore interpretazione.

Il Premio CoReCom, riservato a testi che trattano tematiche di carattere sociale, invece, è stato vinto da Maninni che, sul palco del Teatro Ariston, questa settimana, ha presentato la canzone Spettacolare, da Fiorella Mannoia, che ha presentato la canzone Mariposa, e da Angelina Mango.

Uno dei due Premi alla Carriera Città di Sanremo, infine, è stato consegnato allo scenografo Gaetano Castelli.