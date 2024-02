“Io tifo per Baglioni!”, poco prima della partenza del Festival di Sanremo 2024, c’è anche chi tifa – a prescindere- per il suo idolo del cuore (che non è in gara): guarda il divertente video

Pierpaolo Pretelli è inviato per “La vita in diretta” al Festival di Sanremo 2024. Durante il collegamento della vigilia della kermesse musicale, di lunedì 5 febbraio 2024, è diventato virale il video che riporta il commento di una signora, vicino al Teatro Ariston, pronta ad esprimere la sua preferenza. Alla domanda: “Signora, per chi tifa quest’anno?”, la risposta è stata “Io tifo per Baglioni!“. Aria interdetta di Pretelli che ha poi risposto con “Ma Baglioni non c’è quest’anno…”. Non importa, la signora tifa per lui a prescindere, anche quando non partecipa.

Ecco il video imperdibile:

Per chi avesse dubbi o volesse essere certo su chi parteciperà quest’anno al Festival di Sanremo 2024, a seguire vi riportiamo l’elenco completo degli artisti con il rispettivo titolo del brano presentato in gara. E no, Baglioni confermiamo che non c’è.

Alfa – Vai

Angelina Mango – La noia

Annalisa – Sinceramente

Big Mama – La rabbia non ti basta

bnkr44 – Governo punk

Clara – Diamanti grezzi

Dargen D’Amico – Onda alta

Diodato – Ti muovi

Emma – Apnea

Fiorella Mannoia – Mariposa

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole

Gazzelle – Tutto qui

Geolier – Io p’ me, tu p’ te

Ghali – Casa mia

Il Tre – Fragili

Il Volo – Capolavoro

Irama – Tu no

La Sad – Autodistruttivo

Loredana Bertè – Pazza

Mahmood – Tuta gold

Maninni – Spettacolare

Mr. Rain – Due altalene

Negramaro – Ricominciamo tutto

Renga e Nek – Pazzo di te

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita

Rose Villain – Click boom!

Sangiovanni – Finiscimi

Santi Francesi – L’amore in bocca

The Kolors – Un ragazzo una ragazza

A seguire, invece, la scaletta della prima serata:

Clara Sangiovanni Fiorella Mannoia La Sad Irama Ghali Negramaro Annalisa Mahmood Diodato Loredana Bertè Geolier Alessandra Amoroso The Kolors Angelina Mango Il Volo Big Mama Ricchi e Poveri Emma Renga e Nek Mr. Rain Bnrk44 Gazzelle Dargen D’Amico Rose Villain Santi Francesi Fred De Palma Maninni Alfa Il Tre