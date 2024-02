Ecco i nomi che i pronostici e le previsioni danno per favoriti alla vittoria del Festival di Sanremo 2024. Sarà così?

Chi vincerà Sanremo 2024? La risposta a questo interrogativo la avremo intorno alle 2 nella notte tra sabato 10 febbraio e domenica 11 febbraio. La finale del Festival, infatti, inizierà intorno alle 20.45 e solo a notte fonda sarà ufficiale il nome del vincitore. Ma chi potrebbe avere la meglio? Partiamo dal ricordare come si strutturerà la puntata finale di sabato.

A inizio serata scopriremo la classifica provvisoria completa. Non più solo le prima cinque posizioni come eravamo abituati a conoscere fin dalla prima serata. Tutti i cantanti sapranno a che posizione si trovano e quanto sono distanti dalla possibile vetta.

A questo punto, vengono cantate tutte le 30 canzoni in gara e saranno votate solo dal Televoto. Alla chiusura della sessione di televoto, verrà elaborata una nuova classifica generale delle 30 canzoni, anche se al pubblico sarà presentato solo la Top Five che si giocherà la vittoria.

Dopo aver saputo i primi cinque artisti che si giovano la vittoria di questa 74esima edizione, vengono azzerati tutti i voti precedenti e si ripropongono le prime 5 canzoni per essere votate di nuovo da tutte e tre le giurie con un peso del 34% per il Televoto e del 33% per le altre giurie.

La canzone con la percentuale di voto complessiva più alta in quest’ultima votazione vincerà Sanremo 2024. Il vincitore/trice/tori annuncerà poi se accetterà di partecipare all’Eurovision Song Contest 2024, con finale sabato 11 maggio a Malmö, rappresentando l’Italia.

Chi vincerà Sanremo 2024? Pronostici e favoriti

I favoriti alla vittoria, in base a queste prime quattro serate del Festival, sembrano essere Annalisa, Angelina Mango e Geolier. Data tra le papabili al trionfo, Annalisa è sempre risultata tra i primi posti delle classifiche, sia per la Sala Stampa durante la prima serata, sia dal televoto/radio nella seconda esibizione. Nella chart Fimi ha debuttato al secondo posto, dietro a Geolier.

Geolier, nel corso dei giorni, appare quello più vicino all’aggiudicarsi il primo posto. Ha vinto la serata cover (verdetto accolto da evidenti fischi del pubblico in sala) e ha conquistato la vetta dei singoli nella chart Fimi. Inoltre ha un grande supporto da parte del televoto (e non è un mistero) visto anche il grande successo ottenuto nel 2023 con l’album “Il coraggio dei bambini”, il più venduto di tutti e 12 i mesi.

Angelina Mango, invece, ha vinto la terza serata e si è posizionata seconda, dietro Geolier, nella serata delle cover. Anche lei è molto apprezzata e ha buona probabilità.

Questi tre nomi sono quelli che, molto probabilmente, troveremo nella top five di fine serata. A loro potrebbero aggiungersi anche i nomi di Irama, Mr Rain, Ghali e Loredana Bertè.