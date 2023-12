Sono 27 i cantanti Big ammessi al Festival di Sanremo 2024 e annunciati da Amadeus durante il Tg1 delle 13, domenica 3 dicembre. Ritorni importanti sul palco del Teatro Ariston, da Diodato a Fiorella Mannoia, e anche debutti attesi, come quello di Alessandra Amoroso e Geolier. Ma quali sono state le reazioni dei diretti interessati alla notizia della loro partecipazione? Scopriamolo insieme.

Fiorella Mannoia

“Ebbene… sì”

Emma

Nelle Instagram Stories, Emma ha pubblicato l’entusiasmo (e le urla) dopo l’annuncio del suo nome da parte di Amadeus

Fred De Palma

“Ci vediamo a Sanremo” le parole condivise da Fred De Palma.

Angelina Mango

Gioia assoluta quella di Angelina, al debutto sul palco del Teatro Ariston.

La Sad

“La Sad a Sanremo per cambiare l’Italia”

Diodato

“A febbraio partecipo a una grande festa” le parole del cantautore via social

Il Tre

Debutto entusiasta de Il Tre a Sanremo 2024:

Credere ai sogni ripaga e quest’anno tocca a me. Ci vediamo a Sanremo , grazie a tutti per essere qui.

Sangiovanni

“Welcome to my privacy” ha condiviso Sangiovanni, come primo post, su Instagram

Il Volo

“Prima di prendere 𝘐𝘭 𝘷𝘰𝘭𝘰: ci vediamo a #Sanremo2024! 🌟”

Alessandra Amoroso

Social cancellato anche da parte di Alessandra Amoroso. “Con lo sguardo a tutto ciò che sarà da qui in poi. Come se fosse la prima volta sul palco. Su quel palco per la prima volta. @sanremorai 2024 🌗”

Negramaro

Irama

Mi sono voltato indietro e mi sono accorto di avere ancora tanto da raccontare. Ho pensato che il modo migliore per farlo fosse quello di iniziare da quel palco, dove tutto è cominciato. Ci vediamo a febbraio.

Rose Villain

Mahmood

Loredana Bertè

Ci sarò anche io tra i concorrenti di #Sanremo2024! 💐 Questo sarà il mio 12º Festival… ma la trepidazione e l’emozione é sempre la stessa! Grazie Ama 💙👠🌈

The Kolors

Ci vediamo a SANREMO 2024!

Big Mama

Non so cosa dire, sono scioccata e senza parole. Grazie per aver sempre creduto in te stessa. Ci vediamo a San Remo, che hai combinato mamma mia🫶🏼

Annalisa

Siamo pronti a portare il vortice fino a Sanremo? 🌪️❤️‍🔥

Mr Rain

“Ci vediamo a Sanremo 2024”

Maninni

Ricchi e Poveri