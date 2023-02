Rita Pavone è tornata al Festival di Sanremo nel 2020, in gara con il brano “Niente (Resilienza 74)“. Un comeback che ha conquistato pubblico e giuria con un brano energico e inaspettato. Lei stessa lo ricorda con affetto ai microfoni di RTL 102.5:

Partecipare come concorrente a Sanremo 2020 è stato eccezionale, mancavo da 48 anni. È molto più interessante concorrere che partecipare come ospite, mostri qualcosa che la gente ancora non conosce

Quest’anno, a Sanremo 2023, ci sono numerosi debutti con molti volti nuovi, da Arieta a LDA, insieme ai 6 vincitori di Sanremo Giovani 2022. Parlando delle nuove leve di oggi e dei suoi esordi, Rita Pavone dichiara

Io sono nata in una generazione di giovanissimi quando c’erano Claudio Villa e Achille Togliani, chiaro che i giovani possono dare ‘fastidio’ ai big. Poi, arrivare è facile ma rimanere è difficile. Quest’anno festeggio 60 anni di carriera, ho fatto un sacco di cose e stare qui significa aver seminato bene. Non conta tanto la partenza ma quanto dura il viaggio. Ora è il loro momento, vedremo fra una decina di anni chi di loro resterà. Io avevo pensato di fare la corista e mi pareva già una grande cosa, non mi sarei mai aspettata quello che ho ricevuto. Sono stata in America e Inghilterra quando non esistevano ancora i social, ho fatto tantissime cose. Non mi aspettavo tutto questo da me. Sono un metro e cinquantatré e non sono mai stata bella, eppure ho fatto una carriera straordinaria, questo significa che il talento conta ancora qualcosa e ne sono orgogliosa

A ‘Non Stop News’ Rita Pavone si sbilancia parlando anche dei possibili vincitori, dei favoriti alla vittoria:

Credo che ci siano alcuni nomi favoriti: Mengoni è proprio fuori categoria, poi c’è Giorgia e qualche outsider. Tutti bei nomi ma ci sono poche quote rosa. Secondo me sarà un bellissimo festival perché mette insieme giovani e artisti che hanno regalato tanto alla musica italiana