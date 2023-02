Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2023 è avvenuto l’atteso incontro tra Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri, che nonostante la loro amicizia ultradecennale non avevano mai avuto modo di esibirsi insieme.

La loro performance a Sanremo 2023 inizia dalla platea: attacca Morandi con In ginocchio da te, prosegue Ranieri con L’erba di casa mia e conclude Al Bano con Nel sole. Pubblico già in delirio, non è roba di tutti i giorni ammirare tre mostri sacri nello stesso posto.

Dalla platea ci si sposta su quel palco che fa paura a tanti, ma non a loro, seppur con un po’ di emozione comprensibile: l’eterno ragazzo della canzone italiana riscalda l’Ariston con Andavo a 100 all’ora, il suo rivale a Canzonissima fa cantare a squarciagola tutti con Se bruciasse la città, poi l’ex marito di Romina Power intona Mattino, peraltro brano non notissimo ai più, segno che il leone delle Puglie ha un serio problema di repertorio senza di lei.

Chi però si aspettava delle canzoni in multiproprietà per una sera sarà rimasto deluso: Ranieri canta Rose rosse, Morandi prosegue con Scende la pioggia, Carrisi finalmente esegue Felicità, anche se senza Romina Power. Momento karaoke finale con Perdere l’amore, Uno su mille, È la mia vita.

I tre alla fine si commuovono. Al Bano festeggia gli 80 anni anzitempo con 4 torte che celebrano 20 anni ciascuno (li farà il 4 maggio). Fotografi scatenati, ma non è finita: il trio finalmente si esibisce sulle note de Il nostro concerto, brano del bistrattato Umberto Bindi, grandissimo cantautore dileggiato a causa del suo orientamento sessuale (la sua ultima performance al Festival di Sanremo risale al 1996, quando portò sul palco dell’Ariston la bella Letti assieme ai New Trolls). Brano non perfettamente nelle corde dei tre, ma tanto basta per scrivere un momento della storia del Festival di Sanremo.