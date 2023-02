Marco Mengoni appare sempre di più come il grande favorito di questa settantatreesima edizione del Festival di Sanremo. Durante la terza serata di Sanremo 2023, attualmente in onda su Rai 1, infatti, il cantante di Ronciglione, dopo essersi esibito con il suo brano dal titolo Due Vite (tra le canzoni migliori di questo Festival), ha ricevuto una standing ovation da parte degli spettatori presenti al Teatro Ariston.

Marco Mengoni, al termine di quella che è stata la sua seconda esibizione in questo Sanremo, dopo quella di martedì scorso, ha accolto visibilmente emozionato la manifestazione d’affetto del pubblico dell’Ariston durante la quale sono arrivati lunghi applausi e cori, con gran parte del pubblico che si è alzato anche in piedi per acclamare il cantante.

Mengoni ha ringraziato con un lungo “Grazie” urlato al microfono e, dopo aver ricevuto il consueto bouquet di fiori da parte di Amadeus, ha lasciato il palco, in attesa di rivederlo domani sera, nella serata dedicata alle cover con i duetti. Per la cronaca, Mengoni ha scelto di interpretare Let it be, classico intramontabile dei Beatles, e di condividere il palco con il The Kingdom Choir, coro gospel inglese fondato e diretto da Karen Gibson.

Ricordiamo anche al termine della prima serata di Sanremo 2023, durante la quale si sono esibiti 14 dei 28 Campioni in gara e hanno votato le tre componenti della Giuria della Sala Stampa (la carta stampata e TV, il web e le radio), Marco Mengoni è risultato al primo posto, rispettando, quindi, i pronostici favorevoli della vigilia.

Il primo posto è stato confermato anche al termine della seconda serata di ieri, con la prima classifica provvisoria generale, che ha visto Mengoni in vetta davanti a Colapesce Dimartino secondi e a Madame terza.

Su RaiPlay, trovate l’esibizione di Marco Mengoni nella terza serata di Sanremo 2023.