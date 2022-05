Amadeus è confermato alla conduzione di Sanremo 2023. La notizia è stata resa nota e ufficializzata nei mesi scorsi dal diretto interessato che sarà al timone del Festival anche per l’edizione 2024. Una doppia ‘promozione’ per il conduttore, dopo il successo delle tre precedenti annate e il boom (di vendite e di ascolti) dell’anno scorso. Durante il collegamento del Tg1 delle 20, Amadeus ha svelato -con grande anticipo- quando inizierà e quando finirà il Festival di Sanremo 2023.

Slitta di pochi giorni, rispetto allo scorso anno, Sanremo 2023. La prima serata si terrà il 7 febbraio mentre la finale si terrà l’11 febbraio 2023.

Sanremo Giovani 2022, svelato il regolamento

Sempre nella giornata di oggi, è stato ufficializzato anche il regolamento della prossima edizione di Sanremo Giovani 2022. I tre finalisti entreranno nuovamente a far parte del cast dei Big, per una sfida che non vede più le Nuove Proposte in competizione, separatamente. Ecco le parole di Amadeus:

L’ascolto dei brani è tra i privilegi più grandi del Direttore Artistico. Sento la responsabilità di incidere sul futuro di tanti ragazzi. Sanremo Giovani è diventato negli anni un appuntamento imprescindibile per i nuovi talenti e lo dimostrano tante carriere vincenti. Un grazie alla Rai che con forza e continuità persegue la promozione dei giovani artisti e della musica italiana.

Quest’anno, Tananai, entrato di diritto tra i Big dopo la vittoria di Sanremo Giovani, è diventato un vero e proprio fenomeno di vendite grazie al brano “Sess0 occasionale”. Se la canzone si è classificata ultima alla finale del Festival, il pezzo è diventato un vero e proprio tormentone radiofonico e di vendite, permettendo al giovane artista di ottenere sold out ai suoi concerti e di ritrovare ai vertici della classifica Fimi anche il pezzo “Baby Goddamn”, uscito a marzo 2021 ma tornato ai piani alti della chart dopo il boom sanremese.

Accadrà anche a Sanremo 2023? I vincitori della sezione Giovane sicuramente se lo augureranno…